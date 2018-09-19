Адвокат юмориста Евгения Петросяна – Сергей Жорин вновь стал героем шоу Пусть говорят Первого канала. Во втором выпуске программы, который также был посвящен бракоразводному процессу звезд, обсуждалось странное поведение Елены Степаненко.

Адвокат юмориста Евгения Петросяна – Сергей Жорин вновь сталгероем шоу "Пусть говорят" Первого канала. Во втором выпускепрограммы, который также был посвящен бракоразводному процессу звезд, обсуждалосьстранное поведение Елены Степаненко.По словам Жорина, расставание знаменитой пары окруженомистикой. Даже имущество, которое делят юмористы имеет отношение к колдовству.В перечне совместно нажитых ценностей около десятка книг об оккультизме."Очерк тайноведения", "Оккультизм и сексуальность", "Оккультизм,руководство к воспитанию оккультных сил в человеке", "Чародейство и таинственныеявления в новейшее время", "Мистические вечера. Записки общества любителей осеннейпогоды", – назвал ведущий Дмитрий Борисов некоторые позиции из описи имуществазвезд эстрады.Адвокат Петросяна отметил, что тот готов поделить этииздания пополам, но другая сторона выступает против. "Это ходатайство подписано ею и эти книги в числе других она хочет себе забрать. Действительно ЕвгенийВаганович все коллекционировал: фарфор, картины, а Степаненко хочет забрать не половину,а 100%. И это вызывает самое яркое возмущение Петросяна", – пояснил адвокат. ТакжеЖорин добавил, что Елене, как человеку верующему, такие издания в доме иметьнельзя.Как заявил защитник юмориста, сам он долго не мог поверить,что Степаненко не пускает Петросяна в квартиру. Адвокат заставил артистаэстрады задокументировать его общение с женой на диктофон, чтобы самому во всемубедиться. Аудио, на котором записаны попытки Евгения Вагановича попасть всобственную квартиру продемонстрировали прямо в студии.Два голоса, которые, по словам Жорина, принадлежат Петросянуи Степаненко обсуждают возможное время встречи в апартаментах звезд. Отчетливослышно, что Елена не рада звонку мужа, она просит его говорить быстрее, так какей некогда. "Я не одна", – произносит артистка.Юморист спрашивает жену можно лиему прийти примерно часов в шесть – полседьмого вечера. Та в ответ заявляет, что вэто время ей надо будет уйти из дома: "Ты обещал в пять, так приходи в пять уже".Евгений Ваганович пытается договорится о встрече с оценщиком, но супруга недает ему высказаться. "Если ты завтра в пять не придешь, то значит я тебя ждатьне буду, закрою и уеду. Все!" – на этом беседа завершилась – артистка бросилатрубку.Присутствующие отметили, что в интонациях Степаненко сквозитобида, так как разговор велся не на равных. Эксперты предположили, что слухи обинтрижке Петросяна с помощницей Татьяной Брухуновой раздражают Елену.Журналистка Мариана Саид Шах провела собственноерасследование. Она отметила, что в разговоре, который продемонстрировал адвокатзвезды, Елена говорит, что не одна."Все было хорошо в этой семье до того момента пока в театрене появился Игорь Христенко. Талантливый, блистательный актер, Щепкинскоеучилище, спортсмен и Елена прониклась к этому молодому человеку", – отметила Мариана.По словам репортера, после того как Степаненко узнала, чтоИгорь сын ее первой любви – известного оперного певца Владлена Христенко, онавоспылала чувствами. Артистка стала усиленно способствовать карьере Христенко-младшего:молодой актер получал лучшие номера и главные роли.Саид Шах предположила, что Игорь теперь имеет на звездусильное влияние. Именно он заставляет Степаненко отказываться от подписания мировогосоглашения с мужем.Некоторые гости в студии отреагировали на это предположение журналистки негативно. Они заметили, что если бы Христенко был любовником артистки, то обэтом уже все знали. "Я сказала: "продвигала", а это не одно и тоже, что спать" -парировала Мариана.