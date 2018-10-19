Казусный инцидент произошел на конкурсе Мисс
Земля, который проходит на Филиппинах. Его 26-летнюю участницу, модель
из Бейрута (Ливан) Салве Акар лишили титула за фотографию
с другой конкурсанткой.
Казусный инцидент произошел на конкурсе "Мисс
Земля", который проходит на Филиппинах. Его 26-летнюю участницу, модель
из Бейрута (Ливан) Салве Акар лишили титула за фотографию
с другой конкурсанткой.
Девушка по имени Дана Црейк оказалась представительницей
Израиля, который не пользуется популярностью в арабских государствах.
И ливанских представителей конкурса снимок вызвал резко негативную реакцию.
На фото девушки стоят
близко, в обнимку друг с другом. При этом с пальцами модели показывают жест в
виде латинской буквы V, означающий мир или победу, передает Daily Mail.
Сама Акар заявила, что не знала,
с кем фотографировалась. Однако организаторы конкурса от ливанской стороны ей не поверили,
заявив, что на плече Црейк была лента с названием страны, и она не могла ее не
увидеть.
На это Салве ответила, что все равно продолжит участие в
конкурсе "Мисс Земля", несмотря на отсутствие титула. "Я закончу начатое с
вашей поддержкой и любовью или без них цитирует девушку газета The Philippine
Star. Она добавила, что Бог знает, что у нее на сердце и не оставит ее.
Конкурс "Мисс Земля" – один из самых популярных в мире. Он проводится под эгидой ООН. В этом году в соревновании красавиц участвуют 90 девушек из разных стран мира. Россию на Филиппинах представляет уроженка Нижнего Новгорода Дарья Картышова. Финал пройдет в ноябре.