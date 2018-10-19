Казусный инцидент произошел на конкурсе Мисс Земля, который проходит на Филиппинах. Его 26-летнюю участницу, модель из Бейрута (Ливан) Салве Акар лишили титула за фотографию с другой конкурсанткой.

Казусный инцидент произошел на конкурсе "МиссЗемля", который проходит на Филиппинах. Его 26-летнюю участницу, модельиз Бейрута (Ливан) Салве Акар лишили титула за фотографиюс другой конкурсанткой.Девушка по имени Дана Црейк оказалась представительницейИзраиля, который не пользуется популярностью в арабских государствах.И ливанских представителей конкурса снимок вызвал резко негативную реакцию.На фото девушки стоятблизко, в обнимку друг с другом. При этом с пальцами модели показывают жест ввиде латинской буквы V, означающий мир или победу, передает Daily Mail.Сама Акар заявила, что не знала,с кем фотографировалась. Однако организаторы конкурса от ливанской стороны ей не поверили,заявив, что на плече Црейк была лента с названием страны, и она не могла ее неувидеть.На это Салве ответила, что все равно продолжит участие вконкурсе "Мисс Земля", несмотря на отсутствие титула. "Я закончу начатое свашей поддержкой и любовью или без них цитирует девушку газета The PhilippineStar. Она добавила, что Бог знает, что у нее на сердце и не оставит ее.Конкурс "Мисс Земля" – один из самых популярных в мире. Он проводится под эгидой ООН. В этом году в соревновании красавиц участвуют 90 девушек из разных стран мира. Россию на Филиппинах представляет уроженка Нижнего Новгорода Дарья Картышова. Финал пройдет в ноябре.