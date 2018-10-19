Запланированная встреча cорвалась. Такого поворота никто, кажется, не ожидал.

Запланированная встреча cорвалась. Такого поворота никто, кажется, не ожидал.Поклонники обсуждают дебютный альбом стилиста Алишера под названием "Скажи мне, Алла!" Музой начинающего певца стала 69-летняя Алла Борисовна. Примадонна также приняла участие в съемках первого клипа будущей звезды эстрады. По словам Алишера, артистку так тронула его музыка, что она горько разрыдалась прямо перед камерой. Стилисту даже пришлось утешать ее в объятия!По всей видимости, дома у Пугачевой теперь они хотели обсудить (или отметить) свежее творение. Поэтому Алишер с другом направился в подмосковную деревню Грязь, где его ждала Примадонна всея Руси. Но, как говорится, человек предполагает, а бог располагает."А кто на трассе остался без бензина, это мы, – написал Алишер на своей странице в социальной сети. – Поехали срочно к нашей любимой певице и, не доехав десять километров, машина заглохла, ибо не*** (нечего – Прим.ред) сидеть, ржать и громко слушать музло, когда бак пустой". Этот пост он сопроводил обильной матерщиной. Куда ж без него творческому человеку! Пост увидела директор Пугачевой Елена Чупракова и "лайкнула" его, несмотря на обсценную лексикуСама Пугачева тут же бросилась на помощь своему юному фавориту-сквернослову –срочно отправила в соседнюю деревню Кезьмино своего водителя, чтобы спас бедолаг и довез их-таки до замка в Грязи.Напомним, что Алишеру последняя народная артистка Советского Союза обязана свои сегодняшним молодежным образом. На пенсии она наконец-то ушла от набивших оскомину бесформенных балахонов и стала одеваться креативно, модно, по-молодежному. Алишер ведь то в носочки артистку обрядит, то в кожаную косуху, то в дерзкую мини-юбку.