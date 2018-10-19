Устроивший взрыв и бойню в колледже Владислав Росляков как минимум с 14 лет мечтал приобрести оружие. Для этого он знакомился в соцсетях с людьми, воевавшими в горячих точках.

Устроивший взрыв и бойню в колледже ВладиславРосляков как минимум с 14 лет мечтал приобрести оружие. Для этого онзнакомился в соцсетях с людьми, воевавшими в горячих точках.Об этом рассказал виртуальный знакомый керченского стрелка, скоторым они играли в интернете в военную игру. По словам мужчины, онпознакомился с подростком в 2012 году.Мальчик был не по годам смышлен,"башковит" и серьезно интересовался оружием. Его внимание привлекло то, что у мужчинына странице в соцсетях были опубликованы его фото из Чечниво время военных действий."На протяжении двух лет он подробно выспрашивал, гдеможно достать оружие, какое лучше, можно ли собрать самому. Спрашивал,не продает ли кто из знакомых оружие, какое лучше стреляет", -цитирует мужчину "Московский комсомолец". Он добавил, что школьник намереннонаходил в Сети людей, которые прошли Чечню, были на Донбассе, добавлял ихв друзья и интересовался у них всем, что связано с оружием.Вместе с тем, как считает мужчина, Владислав был абсолютноадекватным. По его мнению, подросток вряд ли бы сам решилсяна такое преступление. Дело в том, что в Сети он мог попасть под чье-тодурное влияние. Кроме того, мужчина убежден, что школьник не смог бы самизготовить взрывчатку.Ветеран боевых действий также поведал, что парень резко оборвал с ним общение, поняв, что тот ничем не может ему помочь. О себе Владислав рассказывал крайне мало.Напомним, трагедия в Керчи произошла 17 октября.В результате взрыва и стрельбы в колледже, по предварительным данным, погиб 21 человек, десятки находятся в больницах. Похороны жертв жуткого инцидента состоятся утром 19 октября