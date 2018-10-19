Прокуроры провели рейд в Клязьминско-Лухском заказнике

Прокуроры провели рейд в Клязьминско-Лухском заказникеВязниковские прокуроры вместе со специалистами отдела охраны биологических ресурсов региона провели рейд в Клязьминско-Лухском заказнике.Озеро Великое давно облюбовали местные жители. На охраняемой территории рыбаки поставили сети. Правоохранители нашли 4 незаконных орудия лова.Теперь же результаты рейда отправлены проверки в полицию. Возбуждено уголовное дело за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов, если это деяние совершено на особо охраняемых природных территориях.