Сложно представить предновогоднюю пору без корпоратива: праздник в кругу коллег – это отличная возможность насладиться неформальным общением и запомниться окружающим своим стильным нарядом. С вопросом выбора подходящего наряда сталкивается каждый, ведь миссия выглядеть на все сто должна быть выполнена.

Сложнопредставить предновогоднюю пору без корпоратива: праздник в кругу коллег – этоотличная возможность насладиться неформальным общением и запомниться окружающимсвоим стильным нарядом. С вопросом выбора подходящего наряда сталкиваетсякаждый, ведь миссия "выглядеть на все сто" должна быть выполнена.Какиеобразы будут уместны на новогоднем корпоративе-2019? Эксперты модногоонлайн-магазина Aizel.ru делятся идеями.ДжентльменыФракии напыщенные костюмы остались в прошлом: сегодня они уместны в том случае, еслиновогодний корпоратив проходит в формате бала или костюмированной вечеринки,что встречается крайне редко. У любителей классики в шкафу всегда весит белаярубашка и строгий галстук, а если вы из тех, кому надоели формальности офисногодресс-кода, присмотритесь к одному из предложенных ниже образов.Образ в стиле спортшикСпортшикуже долго держится в топе модных тенденций. И не зря. Этот стиль при желанииможно запросто сделать более официальным. Наденьте шерстяные брюки контрастныхцветов, черную рубашку с горчичной тесьмой и излюбленную универсальную обувь –кроссовки. Пускай они будут черные и с толстой подошвой.Казалось бы, образсостоит из рубашки и брюк, но дизайнерская отделка и спортивная обувь делают егоособенным. Главное помнить, что нельзя допускать излишней небрежности: надеватьнепоглаженную рубашку в такой день строго запрещено. И не пытайтесь заменитьрубашку на футболку или свитшот: они сделают наряд чересчур будничным.ДенимОн был и остается популярным вариантом одежды для неформальной корпоративной обстановки.Однако не стоит надевать джинсы вместе с толстовкой и ugly shoes: такойобраз подходит для прогулки, а не для празднования Нового года. Классическиеджинсы прямого кроя – отличный выбор! К ним подойдет черное поло с контрастнойотделкой и кожаные дерби с небольшим каблуком. Дополнить образ новогоднего корпоратива-2019 можно джемпером.ДамыПосколькуженщины предпочитают стилю casual что-то более торжественное, попробуем рассмотреть максимальноеколичество женских образов, каждый из которых будет по-своему выигрышным.Black-tieЭто самый безпроигрышный вариант. Однобортный пиджак и прямые брюки – идеальноподойдут для торжественных случаев, особенно, если в другие дни выпредпочитаете юбки и платья. Перевоплощайтесь: добавьте образу немногобрутальности.Элегантная отделка в виде контрастной окантовки по краям пиджака – тасамая изюминка, которая не даст затеряться в толпе "белых воротничков". Своротником рубашки тоже можно слегка "поиграть" – цветные контрастные нашивкиразбавят официоз. Классическая обувь (будь то лоферы или лодочки) дополнит ваш образ на новогоднем корпоративе-2019.К – комбинезонЕсли вы отдаете предпочтение маскулинности и не хотите надеватьплатье, отличным компромиссом станет комбинезон из стретчетового трикотажа. Сейчасв тренде модели в стиле 80-х, декорированные пайетками, кристаллами и тонкойажурной отделкой. На ноги – туфли модного в этом сезоне оттенка металлик. Вкачестве аксессуара – черная сумка с серебряными заклепками. Броскиеаксессуары серебряного оттенка помогут передать игривое настроение.ПлиссеУльтрамоднымрешением в этот Новый год станет юбка плиссе в длине миди. Несколько слоевсделают ее более стильной, поэтому не бойтесь моделей с сеткой поверх ткани. К такойюбке подойдет блузка со свободной посадкой и оборками. Туфли подбираем в тон кблузке. И вуаля, вы – самая стильная гостьяновогоднего корпоративаМаленькое (и не очень) черное платьеНе сомневайтесь: наряд родом из 40-хгодов отлично подойдет для встречи 2019 года. Облегающее платье в сочетании скрупными жемчужными серьгами будет смотреться элегантно и при этом кокетливо. Наноги можно надеть босоножки на каблуке, а с собойприхватить небольшой классический клатч, в который поместится все самое необходимое.