Сложно
представить предновогоднюю пору без корпоратива: праздник в кругу коллег – это
отличная возможность насладиться неформальным общением и запомниться окружающим
своим стильным нарядом. С вопросом выбора подходящего наряда сталкивается
каждый, ведь миссия выглядеть на все сто должна быть выполнена.
Сложно
представить предновогоднюю пору без корпоратива: праздник в кругу коллег – это
отличная возможность насладиться неформальным общением и запомниться окружающим
своим стильным нарядом. С вопросом выбора подходящего наряда сталкивается
каждый, ведь миссия "выглядеть на все сто" должна быть выполнена.
Какие
образы будут уместны на новогоднем корпоративе-2019? Эксперты модного
онлайн-магазина Aizel.ru делятся идеями.
Джентльмены
Фраки
и напыщенные костюмы остались в прошлом: сегодня они уместны в том случае, если
новогодний корпоратив проходит в формате бала или костюмированной вечеринки,
что встречается крайне редко. У любителей классики в шкафу всегда весит белая
рубашка и строгий галстук, а если вы из тех, кому надоели формальности офисного
дресс-кода, присмотритесь к одному из предложенных ниже образов.
Образ в стиле спортшик
Спортшик
уже долго держится в топе модных тенденций. И не зря. Этот стиль при желании
можно запросто сделать более официальным. Наденьте шерстяные брюки контрастных
цветов, черную рубашку с горчичной тесьмой и излюбленную универсальную обувь –
кроссовки. Пускай они будут черные и с толстой подошвой.
Казалось бы, образ
состоит из рубашки и брюк, но дизайнерская отделка и спортивная обувь делают его
особенным. Главное помнить, что нельзя допускать излишней небрежности: надевать
непоглаженную рубашку в такой день строго запрещено. И не пытайтесь заменить
рубашку на футболку или свитшот: они сделают наряд чересчур будничным.
Деним
Он был и остается популярным вариантом одежды для неформальной корпоративной обстановки.
Однако не стоит надевать джинсы вместе с толстовкой и ugly shoes: такой
образ подходит для прогулки, а не для празднования Нового года. Классические
джинсы прямого кроя – отличный выбор! К ним подойдет черное поло с контрастной
отделкой и кожаные дерби с небольшим каблуком. Дополнить образ новогоднего корпоратива-2019 можно джемпером.
Дамы
Поскольку
женщины предпочитают стилю casual что-то более торжественное, попробуем рассмотреть максимальное
количество женских образов, каждый из которых будет по-своему выигрышным.
Black-tie
Это самый безпроигрышный вариант. Однобортный пиджак и прямые брюки – идеально
подойдут для торжественных случаев, особенно, если в другие дни вы
предпочитаете юбки и платья. Перевоплощайтесь: добавьте образу немного
брутальности.
Элегантная отделка в виде контрастной окантовки по краям пиджака – та
самая изюминка, которая не даст затеряться в толпе "белых воротничков". С
воротником рубашки тоже можно слегка "поиграть" – цветные контрастные нашивки
разбавят официоз. Классическая обувь (будь то лоферы или лодочки) дополнит ваш образ на новогоднем корпоративе-2019.
К – комбинезон
Если вы отдаете предпочтение маскулинности и не хотите надевать
платье, отличным компромиссом станет комбинезон из стретчетового трикотажа. Сейчас
в тренде модели в стиле 80-х, декорированные пайетками, кристаллами и тонкой
ажурной отделкой. На ноги – туфли модного в этом сезоне оттенка металлик. В
качестве аксессуара – черная сумка с серебряными заклепками. Броские
аксессуары серебряного оттенка помогут передать игривое настроение.
Плиссе
Ультрамодным
решением в этот Новый год станет юбка плиссе в длине миди. Несколько слоев
сделают ее более стильной, поэтому не бойтесь моделей с сеткой поверх ткани. К такой
юбке подойдет блузка со свободной посадкой и оборками. Туфли подбираем в тон к
блузке. И вуаля, вы – самая стильная гостья
новогоднего корпоратива
.
Маленькое (и не очень) черное платье
Не сомневайтесь: наряд родом из 40-х
годов отлично подойдет для встречи 2019 года. Облегающее платье в сочетании с
крупными жемчужными серьгами будет смотреться элегантно и при этом кокетливо. На
ноги можно надеть босоножки на каблуке, а с собой
прихватить небольшой классический клатч, в который поместится все самое необходимое.