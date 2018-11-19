Появилась информация, что на ток-шоу Андрея Малахова Прямой эфир за год почти полностью сменились сотрудники. Не добавляет оптимизма и критика зрителей, которые обрушились на шоумена и его детище после серии передач, посвященных Гогену Солнцеву и его жене-пенсионерке.

Появилась информация, что на ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" за год почти полностью сменились сотрудники. Не добавляет оптимизма и критика зрителей, которые обрушились на шоумена и его детище после серии передач, посвященных Гогену Солнцеву и его жене-пенсионерке.Человек, знакомый со съемочным процессом, сообщил журналистам, что чаще всего ток-шоу Андрея Малахова покидали редакторы, передает . При этом неизвестно, с чем связан массовый исход сотрудников из "Прямого эфира", однако очевидно, что такая статистика не выглядит позитивной. Более того, в кулуарах уже сравнили ситуацию с побегом крыс с тонущего корабля.Говорят, зрители крайне возмущены серией передач, посвященных скандально известной звезде реалити-шоу "Дом-2" Гогену Солнцеву и его жене-пенсионерке Екатерине Терешкович.Напомним, Солнцев недавно приревновал свою престарелую супругу, и после скандала Екатерина ушла из дома.За время ее отсутствия Гоген успел установить отношения с ее дочерью Полиной Давыдовой, с которой до того был не в ладах. Полине и Гогену удалось найти общий язык, и Давыдова решила помирить мать и Солнцева.Однако теперь Терешкович приревновала мужа. Когда Полина появилась в студии "Прямого эфира", Екатерина набросилась на собственную дочь с кулаками и выбила ей зуб. Тогда же у экспертов возникли сомнения в психическом здоровье женщины.Основатель "Ласкового мая" Андрей Разин высказал мнение, что скандалистку необходимо привлечь к ответу. Так что с просьбой оценить ее действия в "Прямом эфире" он обратился не только в Минздрав, но и в Генпрокуратуру.После опубликования записи передачи в Сети там появилось более 13,5 тысячи комментариев. Причем возмущенные зрители выразили свое негативное отношение не только к Гогену и его омолодившейся жене, но и авторам шоу и конкретно Андрею Малахову. Более того, они хотят писать петицию на телеканал с просьбой закрыть "Прямой эфир".