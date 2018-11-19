Сестра Меган Маркл Саманта написала книгу о герцогине Сассекской. В произведении родственница пообещала рассказать все-все о жене принца Гарри.

Сестра Меган Маркл Саманта написала книгу о герцогине Сассекской. В произведении родственница пообещала рассказать "все-все" о жене принца Гарри.Книге дали название "В тени герцогини". Она уже готова к публикации. однако издатель отложил выпуск до рождения первенца Меган Маркл. Видимо, так сестра решила поздравить герцогиню с рождением долгожданного малыша.Новость дополняется