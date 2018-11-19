Очередные президентские выборы на Украине, которые пройдут через
полгода, будут иметь решающее значение для будущего Незалежной.
Политолог Яков Кедми уверен, что если в Киеве по-прежнему будут сидеть
недоговороспособные люди, подобные нынешнему украинскому лидеру Петру
Порошенко, то угрозы государственности Незалежной только возрастут.
Очередные президентские выборы на Украине, которые пройдут через
полгода, будут иметь решающее значение для будущего Незалежной.
Политолог Яков Кедми уверен, что если в Киеве по-прежнему будут сидеть
недоговороспособные люди, подобные нынешнему украинскому лидеру Петру
Порошенко, то угрозы государственности Незалежной только возрастут.
Кедми напомнил, что глава российского государства еще месяц назад предупреждал, что продолжение безответственного курса нынешних властей Незалежной может поставить под вопрос существование украинской государственности.
Также
эксперт вспомнил о выступлении Владимира Путина на пресс-конференции в
рамках недавнего саммита государств Юго-Восточной Азии в Сингапуре.
"Нынешнее руководство Киева неспособно к политическому решению вопроса",
– процитировал эксперт российского лидера. Это заявление Кедми назвал очень важным и посоветовал прислушаться к нему всем на Украине.
Аналитик
отметил, что если в Москве не будут рассматривать политическое решение
украинского кризиса, то всегда смогут сделать ставку на другие методы...
"И я бы предложил вернуться к первой фразе, которую сказал российский
президент", – сказал политолог в эфире телеканала "ТВЦ".
На
прошлой неделе Владимир Путин участвовал в работе саммита Ассоциации
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В ходе пресс-конференции
российского лидера была затронута и ситуация на Украине. Глава
государства посетовал, что встречи в нормандском формате в настоящее
время потеряли всякий смысл, поскольку в Киеве по-прежнему не хотят
выполнять минские соглашения.
Даже
закон об особом статусе Донбасса, предоставляющий региону ряд
преференций, до сих пор не вступил в силу, посетовал Путин. "Способна ли
сегодняшняя власть что-то сделать для урегулирования? На мой взгляд,
нет", – заключил российский лидер, добавив, что с нынешними властями в
Киеве вряд ли можно рассчитывать на мирное решение вопросов.
Не исключено, что весной следующего года власть в Незалежной
сменится. Рейтинг Порошенко сейчас находится на уровне 10% и перспектив
для улучшения не видно. Порошенко, уверены эксперты, явно не хочет
терять власть, поэтому будет делать все возможное, чтобы победить или
вовсе не проводить выборы. К примеру, введя военное положение из-за
обострения в Донбассе.
Напомним, ранее "Дни.ру"
писали об истерике на украинском телевидении в связи с визитом
Владимира Путина в Париж на мероприятия в честь 100-летия окончания
Первой мировой войны. Известный журналист Дмитрий гордон разразился
проклятиями в адрес зарубежных лидеров – Дональда Трампа, Ангелы
Меркель, Эммануэля Макрона – которые жали руку главе российского
государства.