Очередные президентские выборы на Украине, которые пройдут через полгода, будут иметь решающее значение для будущего Незалежной. Политолог Яков Кедми уверен, что если в Киеве по-прежнему будут сидеть недоговороспособные люди, подобные нынешнему украинскому лидеру Петру Порошенко, то угрозы государственности Незалежной только возрастут.

Очередные президентские выборы на Украине, которые пройдут черезполгода, будут иметь решающее значение для будущего Незалежной.Политолог Яков Кедми уверен, что если в Киеве по-прежнему будут сидетьнедоговороспособные люди, подобные нынешнему украинскому лидеру ПетруПорошенко, то угрозы государственности Незалежной только возрастут.Кедми напомнил, что глава российского государства еще месяц назад предупреждал, что продолжение безответственного курса нынешних властей Незалежной может поставить под вопрос существование украинской государственности.Такжеэксперт вспомнил о выступлении Владимира Путина на пресс-конференции врамках недавнего саммита государств Юго-Восточной Азии в Сингапуре."Нынешнее руководство Киева неспособно к политическому решению вопроса",– процитировал эксперт российского лидера. Это заявление Кедми назвал очень важным и посоветовал прислушаться к нему всем на Украине.Аналитикотметил, что если в Москве не будут рассматривать политическое решениеукраинского кризиса, то всегда смогут сделать ставку на другие методы..."И я бы предложил вернуться к первой фразе, которую сказал российскийпрезидент", – сказал политолог в эфире телеканала "ТВЦ".Напрошлой неделе Владимир Путин участвовал в работе саммита Ассоциациигосударств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В ходе пресс-конференциироссийского лидера была затронута и ситуация на Украине. Главагосударства посетовал, что встречи в нормандском формате в настоящеевремя потеряли всякий смысл, поскольку в Киеве по-прежнему не хотятвыполнять минские соглашения.Дажезакон об особом статусе Донбасса, предоставляющий региону рядпреференций, до сих пор не вступил в силу, посетовал Путин. "Способна лисегодняшняя власть что-то сделать для урегулирования? На мой взгляд,нет", – заключил российский лидер, добавив, что с нынешними властями вКиеве вряд ли можно рассчитывать на мирное решение вопросов.Не исключено, что весной следующего года власть в Незалежнойсменится. Рейтинг Порошенко сейчас находится на уровне 10% и перспективдля улучшения не видно. Порошенко, уверены эксперты, явно не хочеттерять власть, поэтому будет делать все возможное, чтобы победить иливовсе не проводить выборы. К примеру, введя военное положение из-заобострения в Донбассе.Напомним, ранее "Дни.ру"писали об истерике на украинском телевидении в связи с визитомВладимира Путина в Париж на мероприятия в честь 100-летия окончанияПервой мировой войны. Известный журналист Дмитрий гордон разразилсяпроклятиями в адрес зарубежных лидеров – Дональда Трампа, АнгелыМеркель, Эммануэля Макрона – которые жали руку главе российскогогосударства.