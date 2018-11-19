Люди недовольны, что им не выплатили зарплату

Люди недовольны, что им не выплатили зарплатуВо Владимире закрылась местная сеть супермаркетов «АМБИ – Квартал». Работникам предложили написать заявления «по собственному желанию» или уйти в долгосрочный неоплачиваемый отпуск. Всего прекратили свое существование 21 магазин во Владимире, Муроме, Коврове и Суздале.В региональную Государственную инспекцию труда пришли уже более 50 сотрудников ООО «Амбитус». Работники жалуются, что им не выплатили зарплату.В настоящий момент ведомство проводит исследование финансовых и кадровых документов организации. По результатам проверки представители трудовой инспекции незамедлительно примут меры инспекторского и административного реагирования.Срок рассмотрения обращений – 30 календарных дней, однако в данной ситуации сроки рассмотрения для защиты трудовых прав работников сократят.По словам финансового директора «Амбитус» Елены Клюшиной, причиной закрытия супермаркетов стала высокая конкуренция в сфере розничной торговли. Руководство фирмы заверило, что задолженность по зарплате перед работниками погасят до конца года.