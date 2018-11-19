Происшествие случилось ранним утром

Происшествие случилось ранним утромУтром в одном из владимирских дворов сгорела иномарка. На момент возгорания в салоне сидел владелец авто.19 ноября на улице Фатьянова начал гореть автомобиль BMW. Свидетели происшествия сняли пожар на видео. Водитель несколько минут сидел в пылающей машине и только потом выбрался из нее. Очевидцы говорят, что он был пьян.На место происшествия тут же приехали спасатели. Потушить автомобиль они смогли за несколько минут.Сейчас сотрудники МЧС проводят проверку и уточняют детали произошедшего.