Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала статью в одном из британских изданий, назвавших популярный мультфильм Маша и Медведь пропагандистским. Оценивать подобную публикацию можно только с иронией, полагает спикер внешнеполитического ведомства.

Официальныйпредставитель Министерства иностранных дел России Мария Захаровапрокомментировала статью в одном из британских изданий, назвавшихпопулярный мультфильм "Маша и Медведь" пропагандистским. Оцениватьподобную публикацию можно только с иронией, полагает спикер внешнеполитического ведомства.Пословам Захаровой, позиция, которую заняли британские СМИ, оченьудобная. Она пояснила, что идет якобы "противодействие российскойугрозе", а неотвечающие определенным геополитическим интересам факты игнорируются."Всегдаже удобнее видеть "гибридную войну" в мультфильмах и не замечать приэтом, например, как вооружённые силы Украины обстреливают своё жегражданское население в Донбассе", – сказала представитель МИДа газете"Взгляд".Ранее влиятельная британская газета The Timesопубликовала материал, где назвала мультсериал "Маша и Медведь" названорудием российской пропаганды и "мягкой силой" Кремля. по мнениюжурналистов издания, девочка и медведь являют собой символы России,проникают в неокрепший разум детей в западных странах и отрицательно нанего влияют. Так, профессор Энтони Глиса усмотрела в Маше напористость и неприятный характер. По мнению ученого, Маша "слишком много на себя берет".На публикацию газеты с сарказмом отреагировали в российском посольстве в Лондоне. В Twitter-акккаунтедипломатической миссии предложили Великобритании различные вариантыспасения от "Маши и Медведя. "Открыть некий Центр по противодействиюмультфильмам где-нибудь на Балтике? Поместить всех карикатуристов всанкционный список ЕС? Очевидно, что нужен решительный и оченьдорогостоящий подход", – пошутили в посольстве.Напомним,на популярный мультсериал западные СМИ обратили внимание еще в прошломгоду. В сентябре 2017 года Литовский депутат от партии Союз отечества –Христианские демократы Литвы Лауринас Качюнас усмотрел в "Маше и Медведе" олицетворение русской агрессии. https://dni.ru/culture/2017/9/14/380152.html