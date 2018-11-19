Официальный
представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
прокомментировала статью в одном из британских изданий, назвавших
популярный мультфильм Маша и Медведь пропагандистским. Оценивать
подобную публикацию можно только с иронией, полагает спикер внешнеполитического ведомства.
Официальный
представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
прокомментировала статью в одном из британских изданий, назвавших
популярный мультфильм "Маша и Медведь" пропагандистским. Оценивать
подобную публикацию можно только с иронией, полагает спикер внешнеполитического ведомства.
По
словам Захаровой, позиция, которую заняли британские СМИ, очень
удобная. Она пояснила, что идет якобы "противодействие российской
угрозе", а неотвечающие определенным геополитическим интересам факты игнорируются.
"Всегда
же удобнее видеть "гибридную войну" в мультфильмах и не замечать при
этом, например, как вооружённые силы Украины обстреливают своё же
гражданское население в Донбассе", – сказала представитель МИДа газете
"Взгляд".
Ранее влиятельная британская газета The Times
опубликовала материал, где назвала мультсериал "Маша и Медведь" назван
орудием российской пропаганды и "мягкой силой" Кремля. по мнению
журналистов издания, девочка и медведь являют собой символы России,
проникают в неокрепший разум детей в западных странах и отрицательно на
него влияют. Так, профессор Энтони Глиса усмотрела в Маше напористость и неприятный характер. По мнению ученого, Маша "слишком много на себя берет".
На публикацию газеты с сарказмом отреагировали в российском посольстве в Лондоне. В Twitter-акккаунте
дипломатической миссии предложили Великобритании различные варианты
спасения от "Маши и Медведя. "Открыть некий Центр по противодействию
мультфильмам где-нибудь на Балтике? Поместить всех карикатуристов в
санкционный список ЕС? Очевидно, что нужен решительный и очень
дорогостоящий подход", – пошутили в посольстве.
Напомним,
на популярный мультсериал западные СМИ обратили внимание еще в прошлом
году. В сентябре 2017 года Литовский депутат от партии Союз отечества –
Христианские демократы Литвы Лауринас Качюнас усмотрел в "Маше и Медведе" олицетворение русской агрессии. https://dni.ru/culture/2017/9/14/380152.html