Молодой человек, работавший в одном из местных кафе, похитил мобильный телефон у посетительницы заведения.

Следственным отделом МО МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Муромского района. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).Полицейскими установлено, что фигурант, работавший, в одном из кафе города Мурома, воспользовался моментом, когда 19-летняя посетительница отлучилась из-за столика, и похитил оставленный ею мобильный телефон. Обнаружив пропажу, девушка обратилась в полицию. Сумма материального ущерба, причиненного собственнице, составила 9 000 рублей.Подозреваемый был задержан оперативниками на территории районного центра и дал признательные показания, пояснив, что телефон похитил для дальнейшего использования в личных целях.В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Похищенное имущество изъято полицейскими и возвращено законной владелице.