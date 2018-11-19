Свадьба в русско-армянском стиле, которой ожидают все участники телепроекта Дом-2 и телезрители, под угрозой. Бракосочетанию Саши Черно и Иосифа Оганесяна, намеченному на декабрь, может помешать психическое расстройство у невесты.

Свадьба в русско-армянском стиле, которой ожидают всеучастники телепроекта "Дом-2" и телезрители, под угрозой. БракосочетаниюСаши Черно и Иосифа Оганесяна, намеченному на декабрь, может помешать психическоерасстройство у невесты.О проблемах с нервами откровенно рассказывает сама СашаЧерно. Ее коллег по телестройке такие признания до последнего времени не особоудивляли. Они привыкли к весьма неожиданным проявлениям Сашиного темперамента -в частности, скандалам на почве необузданной ревности.Однако последнее признание удивило и закаленных участников"Дома-2". Александра рассказала, что ее преследуют панические атаки.Кроме того, она увязла в кошмарах истранных снах. В последнем сне ее сексуально домогался таксист."Едем по трассе с таксистом. Едем очень долго, с поляныв Хотьково. Не можем найти дорогу, ее постоянно размывает. Потом резконачинается ливень, Водитель едет задом, едет очень быстро. Останавливается возлезаброшенного дома. Начал сексуально приставать, у меня внутри был сильнейшийстрах и крик. Сразу после этого резко проснулась, обняла Йосика и более-менееуспокоилась. Я очень четко запомнила лицо этого человека, в жизни я никогда егоне видела", – написала Черно.Саша спрашивает у подписчиков, к чему может быть такой сон.И признается, что ей очень страшно. Эксперты, прочитав этот пост, отметили, чтоналицо признаки психического расстройства. Однако это вполне объяснимо:специалисты подчеркивают, что свадьба всегда влияла на нервы и на психикудевушек, так как связана с сильными переживаниями, пишет "ВокругТВ".Что касается Саши Черно, то помимо обычных переживаний, унее есть еще и закомплексованность, и неуверенность в себе – из-за лишнеговеса. Все это завязано на лишнем весе. Кроме того, Александра боится, что из-за своей полноты онаможет потерять Иосифа. Также, по мнению экспертов, на состоянии девушки можетсказаться недостаток внимания со сторооны Иосифа – и, в частности, секса.