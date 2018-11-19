Свадьба в русско-армянском стиле, которой ожидают все
участники телепроекта Дом-2 и телезрители, под угрозой. Бракосочетанию
Саши Черно и Иосифа Оганесяна, намеченному на декабрь, может помешать психическое
расстройство у невесты.
Свадьба в русско-армянском стиле, которой ожидают все
участники телепроекта "Дом-2" и телезрители, под угрозой. Бракосочетанию
Саши Черно и Иосифа Оганесяна, намеченному на декабрь, может помешать психическое
расстройство у невесты.
О проблемах с нервами откровенно рассказывает сама Саша
Черно. Ее коллег по телестройке такие признания до последнего времени не особо
удивляли. Они привыкли к весьма неожиданным проявлениям Сашиного темперамента -
в частности, скандалам на почве необузданной ревности.
Однако последнее признание удивило и закаленных участников
"Дома-2". Александра рассказала, что ее преследуют панические атаки.
Кроме того, она увязла в кошмарах и
странных снах. В последнем сне ее сексуально домогался таксист.
"Едем по трассе с таксистом. Едем очень долго, с поляны
в Хотьково. Не можем найти дорогу, ее постоянно размывает. Потом резко
начинается ливень, Водитель едет задом, едет очень быстро. Останавливается возле
заброшенного дома. Начал сексуально приставать, у меня внутри был сильнейший
страх и крик. Сразу после этого резко проснулась, обняла Йосика и более-менее
успокоилась. Я очень четко запомнила лицо этого человека, в жизни я никогда его
не видела", – написала Черно.
Саша спрашивает у подписчиков, к чему может быть такой сон.
И признается, что ей очень страшно. Эксперты, прочитав этот пост, отметили, что
налицо признаки психического расстройства. Однако это вполне объяснимо:
специалисты подчеркивают, что свадьба всегда влияла на нервы и на психику
девушек, так как связана с сильными переживаниями, пишет "ВокругТВ".
Что касается Саши Черно, то помимо обычных переживаний, у
нее есть еще и закомплексованность, и неуверенность в себе – из-за лишнего
веса. Все это завязано на лишнем весе. Кроме того, Александра боится, что из-за своей полноты она
может потерять Иосифа. Также, по мнению экспертов, на состоянии девушки может
сказаться недостаток внимания со сторооны Иосифа – и, в частности, секса.