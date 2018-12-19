В среду, 19 декабря, в Госдуме состоялось последнее пленарное заседание осенней сессии-2018. Депутаты за прошедшие несколько месяцев проделали большую работу: был принят ряд важных законопроектов, прежде всего в социально-экономической сфере, повышена интенсивность общения с избирателями в регионах, продолжилось расширение и укрепление международных контактов нижней палаты. Чем запомнилась осенняя сессия уходящего года – в материале Дни.ру.

среду, 19 декабря, в Госдуме состоялось последнее пленарное заседаниеосенней сессии-2018. Депутаты за прошедшие несколько месяцев проделалибольшую работу: был принят ряд важных законопроектов, прежде всего всоциально-экономической сфере, повышена интенсивность общения сизбирателями в регионах, продолжилось расширение и укреплениемеждународных контактов нижней палаты. Чем запомнилась осенняя сессияуходящего года – в материале "Дни.ру".Бюджет с плюсомВ конце ноября нижняя палата приняла федеральный бюджет на 2019 и плановый период2020-2021 годов. Дискуссия на Охотном Ряду вокруг главного финансовогозакона страны получилась бурной. Ко второму, основному чтению проектазакона было внесено около 700 поправок, из них более 200 – депутатами.Впервыеза последние несколько лет бюджет стал профицитным. Доходыпревысят расходы почти на два триллиона рублей. Эти средства направят наразвитие страны. В следующем году общие доходы, согласно принятомубюджету, составят 19 триллионов 969,3 миллиарда рублей. По сравнению спрошлым годом рост составил 6,5%. Расти будет и валовый внутреннийпродукт (ВВП). В следующем году он увеличится до 106 триллионов рублей, ак 2021 году – до 118,4 триллиона.Колоссальноеколичество средств в следующую "трехлетку" направят на реализациюнацпроектов и госпрограмм. В них отражены цели и задачи, которыепоставил президент России Владимир Путин в послании Федеральномусобранию и майском указе.Самая"увесистая" статья расходов – демография. На эти цели выделят более 1,5триллиона рублей за три года. Следом идет здравоохранение – 700миллиардов рублей. Серьезные средства – 318 миллиардов – направят нажилье и городскую среду. Большие суммы предусмотрены на образование,цифровую экономики и другие направления развития страны.Новыделить деньги еще недостаточно: не менее важно их эффективно освоить.Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, многое будет зависеть оттого, как будут расходоваться эти средства, насколько регионы готовы к реализации принятых программ. В связи с этим особую значимостьприобретает парламентский контроль за исполнением нацпроектов игоспрограмм. Эту задачу перед законодателями председатель нижней палатыпоставил после принятия бюджета.Достойные пенсииВажнейшимдокументом, принятым депутатами в осеннюю сессию, стал законопроект опенсионных изменениях. Обсуждали нормативно-правовой акт, чтоназывается, всем миром: в парламенте, правительстве, в регионах и упрезидента. В Госдуме активные дискуссии вокруг законопроекта шли впрофильных комитетах и на парламентских слушаниях в конце августа.Несмотря на отпуск, отдыхать парламентариям было некогда.Итоговыйпроект закона был принят с учетом поправок президента. Инициативы главыгосударства стали основой для доработки нормативно-правового акта.Окончательный вариант документа зафиксировал ряд преференций дляграждан.Так,многодетные матери получили право выйти на пенсию раньше в зависимостиот количества детей. К примеру, если у женщины три ребенка, то уйти назаслуженный отдых она сможет на три года раньше. Также закон снизил натри года стаж, необходимый для досрочного выхода на пенсию – до 37 летдля женщин и до 42 для мужчин. Был введен повышенный размер выплат за 30лет работы на селе, а также предусмотрены другие меры для поддержкипенсионеров и людей предпенсионного возраста.Изменениябудут вводиться со следующего года, нынешних пенсионеров они незатронут. Принятый закон позволит в течение ближайших лет поднять размерпенсий в России на новый уровень – до 20-25 тысяч. Кроме того, выплатыбудут индексироваться два раза в год.дополнение парламентарии приняли ряд других законов, дающих новыепреференции старшему поколению. Один из них предоставляет льготы на оплатуземельного налога и налога на имущество для лиц предпенсионного возраста– женщин с 55 лет и мужчин с 60. Другой – упрощает пожилым людямполучение компенсации за капитальный ремонт. Теперь жильцам почтенноговозраста не придется обивать пороги различных учреждений, чтобы доказатьотсутствие задолженности за капремонт.Крометого, Госдума приняла закон, который позволяет сенаторам и депутатамотказаться от пенсионных надбавок. Инициативу одобрило абсолютноебольшинство нижней палаты. Руководство Госдумы, включая ВячеславаВолодина, такой возможностью уже воспользовалось.Здоровье и демографияВопросыздравоохранения и демографии были одними из приоритетных в осеннейсессии нижней палаты. В сентябре депутаты приняли президентскуюинициативу о дополнительном выходном для прохождения диспансеризации.Соответствующиенормы закрепляются в Трудовом кодексе. Работодатель обязан раз в тригода давать сотруднику выходной день для прохождения планового осмотра.При этом за работником сохраняется должность и заработная плата.Особые условия получают работники предпенсионного возраста – на эти целиим дается два дополнительных выходных раз в год.Раньшеграждане были вынуждены брать выходной за свой счет, а порой и вовсеотказывались от диспансеризации, ставя здоровье под угрозу. Да иработодатели далеко не всегда шли навстречу сотрудникам в этом вопросе. С1 января следующего года с такой практикой будет покончено.Поддержаланижняя палата и нуждающихся семей с детьми. В октябре Госдума принялазакон о сокращении в два раза срока выдачи сертификата на материнскийкапитал. Теперь молодые родители могут получить его не через месяц, аспустя 15 дней после подачи заявления.Защита детейцентре внимания парламентариев были и вопросы безопасностиподрастающего поколения. С этой целью Госдума приняла закон по защитедетей от несанкционированных митингов, шествий и пикетов. За вовлечениедетей в подобные мероприятия нарушителей ждет штраф от 30 до 50 тысячрублей. Санкция для должностных лиц составляет до 100 тысяч рублей, а дляюридических – до 500 тысяч.Помимоденежного штрафа, нарушителей могут направить на обязательные работы насрок до 100 часов. Также предусмотрена санкция в виде административногоареста до 15 суток. За повторное нарушение гражданина ждетадминистративный арест на срок до 30 суток, а юридические лица могутзаплатить до миллиона рублей.ПараллельноГосдума повысила статус уполномоченных по правам ребенка. Детскийомбудсмен, помимо прочего, сможет участвовать в совершенствованиизаконодательства в этой сфере. Уполномоченныйполучает возможность обращаться в нижнюю палату с инициативами повнесению поправок в законодательство о защите интересов детей.Федеральныйомбудсмен также получает функции координатора региональных уполномоченных. Онстановится подотчетным президенту и должен ежегодно докладывать главегосударства о результатах своей работы, давать оценку соблюдению правдетей в стране и предлагать собственные инициативы в этой области.Отмена "уголовки"Продолжиласьработа и по гуманизации законодательства. На последнем пленарномзаседании осенней сессии депутаты одобрили в окончательном чтении пакетзаконов по декриминализации 282-й статьи Уголовного кодекса. Вчастности, отменяется наказание за неосторожную публикацию в интернете,которая не представляет серьезной опасности для общества (лайки и репосты).Пословам Вячеслава Володина, поправки президентанаправлены на исключение случаев, когда за публикацию можно получитьреальный срок. "Если это произошло впервые, то в качестве наказаниябудет штраф", – подчеркнул председатель нижней палаты. На первый разгражданину грозит санкция в размере до 20 тысяч рублей или обязательные работы до100 часов, или административный арест до 15 суток.Смягчаетсязаконодательство и для бизнес-сообщества. Дума внесла изменения вУголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, в соответствии с которымипредприниматели могут быть освобождены от уголовного преследования вслучае возмещения ущерба физическому, юридическому лицу или государству. К примеру, если перед работниками погашена задолженность по зарплате.На международных поляхНесмотряна приоритет социально-экономической повестки и внутренней политики,Госдума седьмого созыва активно укрепляет международные связи. Нестала исключением и осенняя сессия-2018. Депутаты принимали участие в форумах и конференциях, налаживали отношения с коллегами из других стран.октябре российские законодатели приняли участие в III Совещанияспикеров парламентов стран Евразии. Думская делегация во главе сВячеславом Володиным провели переговоры с парламентариями из Сербии,Казахстана, Узбекистана, Турции, Южной Кореи, Катара и других стран.начале декабря депутаты побывали с визитом в Турции, Иране и Индии.Вячеслав Володин провел переговоры с первыми лицами этих стран, в томчисле со спикерами парламентов. Каждая из этих встреч является серьезнымвкладом в общую внешнеполитическую линию. Законодатели выстраиваютотношения, что помогает странам найти взаимопонимание в непростойсовременной международной ситуации.Этойосенью зарубежные парламентарии часто приезжали в Москву. Обязательнымпунктом их программы было посещение Госдумы и переговоры со спикеромнижней палаты. Вячеслав Володин обсуждал актуальную повестку с лидерамиАвстрии, Сербии, Индонезии, Таджикистана, Ливии и представителями других стран.ноябре в Госдуме прошла встреча с членами дипломатических миссийафриканских стран в России. Вячеслав Володин пригласил глав африканскихпарламентов принять участие в конференции "Россия – Африка". Учитываястратегическую значимость континента и интерес к нему состороны Москвы, налаживание межпарламентского диалога позволит выстроитькак можно более эффективные и взаимовыгодные отношения России сгосударствами Африки.Работа с избирателямиВажнымитогом осенней сессии стало повышение интенсивности работы сизбирателями в регионах. Наладить качественную работу позволил в томчисле новый график работы нижней палаты.По инициативе ВячеславаВолодина количество пленарных заседаний на неделе увеличилось с двух дотрех. Теперь они проходят по вторникам, средам и четвергам с 10:00 до14:00 без перерывов на обед. Благодаря нововведению законодателиполучили возможность уже в середине четверга разъезжаться в регионы длянескольких полноценных дней работы с избирателями.Самспикер Госдумы регулярно бывает в своем избирательном округе. Так, вСаратовской области председатель нижней палаты держит на контролереализацию сразу нескольких проектов. Один из них – создание современныхспортивных центров с тренажерами, теннисными столами, полями длябаскетбола, волейбола и других активностей.Крометого, спикер Госдумы регулярно проверяет строительство дома в Елшанкедля переселенцев из аварийных бараков. Жилье возводится по личномублаготворительному проекту председателя нижней палаты.Вячеслав Володин держит на контроле и строительство нового международногоаэропорта Саратова "Гагарин". Воздушная гавань рассчитана на прием домиллиона пассажиров в год. Воспользоваться ей пассажиры смогут уже вследующем году.Завершаяосеннюю сессию, Вячеслав Володин , которыепредстоит решить Думе в новом году. Спикер заявил о необходимости и далееулучшать качество принимаемых законов, расширять представительныеполномочия депутатов и повышать эффективность парламентского контроля.Наэтом работа парламентариев в уходящем году не заканчивается. Впереди удепутатов региональная неделя, которая завершится 31 декабря.