В информационном пространстве продолжается холодная война Марии Шукшиной и Андрея Малахова. Актриса обратила внимание на грязные методы телеведущего, а тот, в свою очередь, намекнул, что артистка нагло врет, пытаясь набить себе цену.

В информационном пространстве продолжается "холодная война" МарииШукшиной и Андрея Малахова. Актриса обратила внимание на грязные методытелеведущего, а тот, в свою очередь, намекнул, что артистка нагло врет, пытаясьнабить себе цену.Конфликт начался несколько месяцев назад, когда уроженкаБарнаула Фрейя Зильбер появилась на ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир".Девушка поливала грязью сына Марии Шукшиной – МаркаКасаткина. Зильбер родила сына от наследника артистки,что подтвердил ДНК-тест.Фрейя заявляла, что Марк платит ей смехотворно маленькиеалименты. Молодая мать требовала от несостоявшейся свекрови Шукшиной помощи.Зильбер несколько раз приходила на ток-шоу Малахова. Снова иснова предъявляя претензии родственникам своего сына. В какой-то моменттерпение Шукшиной лопнуло. Мария подписала петицию с требованием закрыть программу,поскольку в нем "порочат честь и достоинство приличных людей".Также, общаясь в комментариях с Членом экспертного совета по развитию информационного общества при ГосдумеВадимом Манукяном актриса сообщила, что за участие в съемках Андрей Малаховпредлагал ей 15 миллионов рублей, но она, естественно, ответила отказом. На беседуМанукяна и Шукшиной наткнулись представители СМИ, которые и обнародовали этозаявление артистки.Малахов не оставил выпад Шукшиной без внимания. Позже винтервью он дал понять, что Мария лукавит – о таких больших суммах не могло бытьи речи. Более того, шоумен решил, что Мария намекает, "мол, если мне предложат15 миллионов, то могу задуматься об интервью".Между тем, возникший скандал удивил Вадима Манукяна. Общественник не ожидалтакого резонанса."Общались мы тихо мирно в комментариях под постом МарииШукшиной в Инстаграмме. Обсуждали методы работы современного телевидения и то,как ТВ сейчас делает рейтинги. Как вдруг это наше общение стало темой номеродин в СМИ из-за суммы, которую озвучила Мария в этих комментариях. Одно дело,когда известные люди делают какое-то заявление через свою соцсеть и оностановится публичным, но если просто комментируешь под постом какие-то события,происходящие вокруг и вдруг – это становится предметом обсуждения для всех, тоэто конечно новая реальность. Лично для меня это стало откровением. Раньше явидел в СМИ только разбор постов в соцсетях, а теперь же еще и комментариипошли в ход", – рассказал "Дни.ру" Манукян.По мнению аналитика, прижатому к стенке Малахову только и оставалось, чтообвинять оппонента во лжи. Ведь налогоплательщикам может не понравиться, чтоденьги, которые могли бы пойти на медицину и образование, разбазариваюттелевизионщики."А Малахов то не растерялся, откомментировал эту тему. Емучто 15 миллионов жгут руки? А миллионы эти не из бюджета ли? Вот в чем вопрос.Ведь известно, что канал на котором он работает на 100% финансируется из федеральногобюджета. Я уверен, что Мария не пойдет ни за 15 миллионов на шоу Малахова, нивообще ни за какие деньги", – заметил Вадим Манукян.