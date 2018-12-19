19.12.2018

2018-12-19 13:00:51

Мутко объявил об уходе

Виталий Мутко покидает пост президента Российского футбольного союза, говорится на официальном сайте РФС. Сообщается, что исполняющим обязанности до Конфедерации РФС будет Сергей Прядкин.