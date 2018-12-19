Под предлогом совершения телефонного звонка злоумышленник похищал у несовершеннолетних мобильные телефоны и скрывался...

«Оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО задержали 46-летнего жителя столицы, подозреваемого в мошенничестве в отношении несовершеннолетних», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ОМВД России по району Царицыно от жителя Москвы поступило сообщение о том, что на Пролетарском проспекте неизвестный под предлогом совершения телефонного звонка похитил у его несовершеннолетнего внука мобильный телефон, после чего скрылся.Через некоторое время в полицию поступило аналогичное заявление. Мужчина сообщил о том, что на Кантемировской улице незнакомец попросил его несовершеннолетнего сына помочь в розыске якобы потерявшейся собаки, попросил телефон для звонка и скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по ЮАО задержали подозреваемого. Им оказался 46-летний житель столицы.По данным фактам отделением дознания и следственным отделением ОМВД России по району Царицыно возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22