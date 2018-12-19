Попадают три кота в кошачий приют. . .
Первый - кот священника, второй - архитектора, третий - режиссёра.
Дают им каждому по миске с китикэтом.
Кот священника вываливает миску на пол, раскладывает корм крестом, молится, съедает корм и тихонько ложится спать довольный.
Кот архитектора также высыпает корм, раскладывает из него архитектурный план, долго что-то двигает, думает, меняет детали местами, наконец, удовлетворённо съедает всё и чинно ложится спать. . .
Кот режиссёра высыпает еду на пол, напряжённо смотрит на неё, начинает неистово долбить корм миской, раздалбывает его в пыль, раскладывает из этой пыли три дороги, вынюхивает их, трахает первых двух котов, падает на спину - и, колошматя лапами по полу, в истерике орёт:
- бл&яяя, я не могу т
еще анекдот!