Бывший пилот британской команды Williams Сергей Сироткин, дебютировавший в прошедшем сезоне в Формуле-1, планирует стать резервным гонщиком Ferrari. В настоящий момент он ведет переговоры с представителями итальянской команды.

Бывший пилот британской команды Williams Сергей Сироткин, дебютировавший в прошедшем сезоне в "Формуле-1", планирует стать резервным гонщиком Ferrari. В настоящий момент он ведет переговоры с представителями итальянской команды.Как сообщает "Спорт-экспресс", если стороны договорятся, Сироткин в следующем сезоне станет работать на симуляторе Ferrari. Напомним, что в прошлом чемпионате этим занимался еще один россиянин Даниил Квят.Также стало известно, что Сироткин в следующем сезоне может выступить в гонках на выносливость WEC в составе российской команды SMP Racing в категории LMP1.