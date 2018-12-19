Развитие событий в треугольнике Собчак-Виторган-Богомолов стало
объектом пристального внимания общественности. Телеграм-канал Только
никому нашел новые подтверждения связи телезвезды с известным режиссером.
Развитие событий в треугольнике Собчак-Виторган-Богомолов стало
объектом пристального внимания общественности. Телеграм-канал "Только
никому" нашел новые подтверждения связи телезвезды с известным режиссером.
Ксения Собчак и Константин Богомолов в середине октября
оказались вместе в Сочи – как пишет телеграм-канал, "каким-то магическим
образом". В подтверждение приводятся скриншоты из Instagram обоих "фигурантов дела".
Еще одним доказательством связи светской львицы и режиссера
стало "воркование голубков" в соцсети. Правда, идиллию прервал
неожиданно нагрянувший в комментарии муж. Предполагают, что Виторгану кто-то
"стуканул" – ведь сам актер на микроблог Богомолова не подписан.
Косвенно подтверждает подозрения и инцидент на недавней
премьере "Айфак" Богомолова. По рассказам очевидцев, когда Константин
увидел среди гостей Максима Виторгана – вдобавок расположившегося рядом с
Ксенией – то устроил истерику и заявил, что сейчас все отменит. Его еле
успокоили помощники, рассадив супругов в разные залы. При этом особых
возражений со стороны Максима или Ксении не последовало.
Как сообщается, после спектакля Богомолова забрала машина, в
которой наблюдатели разглядели сидящую Собчак. А Виторган умчал домой в
одиночестве.
"Семьи М.Виторгана и К. больше не существует.
Новый год встречают порознь. Максим постит душераздирающие одинокие фотки в
инст. Ксения забила *** на мужа, сына и привычно рекламирует платные парковки",
– резюмирует телеграм-канал.
Как писали "Дни.ру", о том, что у Ксении и
Константина Богомолова роман, слухи ходят уже несколько недель. Поводом для
пересудов стали подозрительно частые появления в свете ведущей и режиссера на
одних и тех же мероприятиях. Утверждают, что именно из-за телеведущей
Константин Богомолов расстался с женой, актрисой Дарьей Мороз.