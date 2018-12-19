Эксперты Росстата выяснили, сколько россияне могут потратить на праздничный банкет. Они рассчитали стоимость всех блюд для четверых на Новый год.

Эксперты Росстата выяснили, сколько россияне могут потратитьна праздничный банкет. Они рассчитали стоимость всех блюд для четверых на Новый год.Специалисты утверждают, что праздник окажется самым дорогим дляжителей Чукотского округа. Они потратят около 9 тысяч рублей на горячие блюда, закуски,салаты и напитки. Что касается москвичей, то их запросы будут чуть ниже – праздничныйбанкет обойдет им в 8 тысяч рублей. В среднем россияне могут отдать шесть споловиной тысяч рублей перед .Эксперты также выяснили, сколько будут стоить самые популярныеблюда – салаты Оливье и Сельдь под шубой, которые успели подорожать почти на пять процентов. Готовый оливье будетстоить примерно 325 рублей. Любителям селедки по шубой повезло больше: онипотратят 154 рубля.Ранее диетологи рассказали, как сделать застолье нанаиболее безопасным для здоровья. Заведующая консультативно-диагностическимцентром "Здоровое и спортивное питание" Екатерина Бурляева заявила,что в праздничное меню нужно включить одно горячее мясное или рыбное блюдо. Крометого, для гарнира стоит выбрать свежие или паровые овощи. Употребление алкогольных напитков следует ограничить.