Эксперты Росстата выяснили, сколько россияне могут потратить
на праздничный банкет. Они рассчитали стоимость всех блюд для четверых на Новый год.
Эксперты Росстата выяснили, сколько россияне могут потратить
на праздничный банкет. Они рассчитали стоимость всех блюд для четверых на Новый год.
Специалисты утверждают, что праздник окажется самым дорогим для
жителей Чукотского округа. Они потратят около 9 тысяч рублей на горячие блюда, закуски,
салаты и напитки. Что касается москвичей, то их запросы будут чуть ниже – праздничный
банкет обойдет им в 8 тысяч рублей. В среднем россияне могут отдать шесть с
половиной тысяч рублей перед .
Эксперты также выяснили, сколько будут стоить самые популярные
блюда – салаты Оливье и Сельдь под шубой, которые успели подорожать почти на пять процентов. Готовый оливье будет
стоить примерно 325 рублей. Любителям селедки по шубой повезло больше: они
потратят 154 рубля.
Ранее диетологи рассказали, как сделать застолье на
наиболее безопасным для здоровья. Заведующая консультативно-диагностическим
центром "Здоровое и спортивное питание" Екатерина Бурляева заявила,
что в праздничное меню нужно включить одно горячее мясное или рыбное блюдо. Кроме
того, для гарнира стоит выбрать свежие или паровые овощи. Употребление алкогольных напитков следует ограничить.