Было установлено, что представленные документы являются поддельными, а женщина перестала перечислять денежные средства в счет погашения кредита...

«Участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Гагаринскому району задержана 40-летняя приезжая, подозреваемая в кредитном мошенничестве», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В отдел полиции обратился представитель одного из столичных банков. Мужчина рассказал, что в офис, расположенный на Ленинском проспекте, с заявкой на получение потребительского кредита в размере 3 миллионов рублей обратилась женщина, представив пакет документов. Однако через некоторое время было установлено, что документы являются поддельными, а клиент банка перестала выполнять условия договора и перечислять денежные средства в счет погашения кредита.В результате проверочных мероприятий сотрудником полиции подозреваемая была задержана. Полученные денежные средства она потратила по собственному усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по Гагаринскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56