После развала колхоза остались пососедству две молочных фермы.
На одной дела пошли хорошо без лишних капиталовложений, а на второй, даже при полном фарше оборудованием и персоналом, надои оставляли желать лучшего.
И вот пришёл один(о) хозин к другому(д) и говорит:
(о) -Вот у меня доярки.
(д) -Угу...
(о) -Оборудование.
(д) -Угу-угу...
(о) -Корма самые лучшие...
(д) -Угу...
(о) -А молока нет.
(д) -Ну и?
(о) -А у тебя ни одного, ни другого, ни третьего, коровы те же, земля такая же, а молока - хоть купайся!
(д) -Что есть, то есть.
(о) -Как же так выходит? Открой секрет.
(д) -А я каждое утро выхожу к коровам и говорю :"Ну что девчёнки? Мы сегодня дойные или просто говядинка?"
еще анекдот!