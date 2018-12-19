19.12.2018

2018-12-19 11:01:08

В Иркутске полицейского арестовали за изнасилование в полицейском участке

Октябрьский районный суд Иркутска арестовал на два месяца участкового уполномоченного и двух его приятелей, которых обвиняют в избиении и изнасиловании женщины в участковом пункте полиции №8 Иркутска, передает телеканал "". Преступление было совершено в ночь на 16 декабря.



Пострадавшую сперва избили, а затем надругались над ней. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Совершение иных насильственных действий сексуального характера группой лиц". Отмечается, что один из фигурантов ранее был судим за изнасилование.