Женщина обокрала свою родственницу

Женщина обокрала свою родственницуВ октябре этого года в дежурную часть полиции по Меленковскому району обратилась жительница одного из местных сёл, которая рассказала о том, что из её частного дома украли смартфон, планшет и туалетную воду. Сумма ущерба составила 17 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.На место преступления незамедлительно выехали правоохранители. Полицейским удалось установить подозреваемую по отпечаткам пальцев – ранее судимую 49-летнюю дальнюю родственницу потерпевшей.Злоумышленница признала свою вину, пояснив, что, повредила окно, проникла в дом, откуда и украла имущество.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.