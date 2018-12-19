Google закрывает свой поисковый проект для Китая со встроенной цензурой — Dragonfly, или Стрекоза. Как сообщает издание The Intercept, причина — в неудачной попытке обойти собственные же правила безопасности, выстроенные внутри компании.

Google закрывает свой поисковый проект для Китая со встроенной цензурой — Dragonfly, или "Стрекоза". Как сообщает издание The Intercept, причина — в неудачной попытке обойти собственные же правила безопасности, выстроенные внутри компании.О самом проекте Dragonfly стало известно в августе этого года. Тогда этого же издание написано, что Google намерен вернуться на китайский рынок, и специально для него разрабатывает два новых приложения, которые планируется запустить до середины 2019 года. Одно из них — поисковое, другое — на его основе, рассказывает ведущий передачи 33Live.Runet Филипп Трофимов.The Intercept обращает внимание, что поисковик будет получать номера телефонов пользователей и их местоположение. Потом эти данные будут предоставляться неназванному китайскому партнеру. Предполагалось, что речь шла о компании, связанной с китайскими спецслужбами. Кроме того, согласно документу, Google позволит выборочно редактировать результаты поиска, и что важно, сам проект компания держала в секрете даже от собственных сотрудников.И вот тут идея не сработала: чтобы создать действительно качественный поисковик для китайского рынка, Google нужно было узнать, что и как ищут китайцы. Для этого было решено использовать базу запросов с сайта 265.com — это, по сути, каталог разных китайских сайтов от новостей до интернет-магазинов и онлайн-кинотеатров. В 265.com называют себя самой популярной домашней страницей в Китае, а владеет им как раз Google.Минус в том, что с 2010 года, когда западная корпорация ушла из Поднебесной, все поисковые запросы на 265.com обрабатывает крупнейший китайский поисковик — Baidu. Но данные самих запросов у Google есть. Вот к этой информации и получили доступ разработчики Dragonfly, причем в обход внутреннего отдела Google, отвечающего за приватность.Когда команда безопасников узнала об этом, разработчикам доступ к 265.com перекрыли, а это фактически привело к прекращению работы над проектом, поскольку поисковые данные в таком объеме и такого качества инженерам Google взять было больше неоткуда.По информации The Intercept, команда разработчиков попыталась использовать другие запросы на китайском, например сделанные из США и Малайзии. Но выяснилось, что в континентальном Китае есть собственная специфика поиска, и запросы из других мест не позволяют достичь хорошего качества работы поисковика.