Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала недавнее заявление российского политика о бедственном положении страны. Высказывание Анатолия Чубайса также вызвало неодобрение и у члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала недавнее заявление российского политика о бедственном положении страны. Высказывание Анатолия Чубайса также вызвало неодобрение и у члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна.В субботу, 19 января, дипломат разместила на своей странице в Facebook пост, в котором привела фразу бывшего министра финансов. "Прямая цитата, опубликованная на сайте "Эхо Москвы": "Россия – страна бедная, значительная часть населения живет бедно или очень бедно". Пост называется "Следите за руками", – написала Мария.В своем сообщении Захарова назвала Россию "богатейшей страной" и посоветовала политическом деятелю самому следить за своей работой. Она также поинтересовалась, как такое громкое заявление мог сделать– человек, который десятилетиями был членом правительства и отвечал за развитие отечественной экономики и промышленности.С дипломатом согласился и член экспертного совета Вадим Манукян. Чиновник считает, что бывший министр финансов решил говорить о справедливости в неправильное время. Он напомнил о его неудачной реформе в начале 90-х – "ваучерной приватизации", от которой пострадали миллионы жителей страны."Складывается впечатление, что Анатолий Борисович вдруг решил стать моральным камертоном для страны. Зря, у него это не получится. Ваучеры в России никто не забыл. Если сейчас провести опрос: "Кого россияне считают ответственными за то, что люди в богатой стране стали бедными и очень бедными", я уверен, что он займет в этом списке лидирующую строчку", – пояснил он.Манукян утверждает, что Чубайс уже так долго занимает государственный пост, что "оторвался от реальности". По мнению члена экспертного совета, мужчине уже "давно пора на покой"."Пусть почитает комментарии под любой из статей в СМИ, где люди высказываются, что думают о нем и его предложениях, где они открыто посылают его на свалку истории. И увидев это, если он считает себя честным человеком, пусть просто уйдет в отставку", – посоветовал он.должен последовать примеру остальных чиновников из 90-х, которые ушли из власти. "По крайней мере ради того, чтобы люди в богатой стране стали богатыми и очень богатыми", – заключил Вадим Манукян.