19 января православные отмечают один из самых древних и важных христианских праздников - Крещение Господне.

19 января православные отмечают один из самых древних и важных христианских праздников — Крещение Господне.Священный Байкал в Крещение еще и освященный. И нет в мире другой такой иордани, чтобы и чистейшей воды испить, и искупаться в ней по народной традиции — с легким паром на сибирском морозе.Аланский Свято-Успенский монастырь на берегу горной реки Фиагдона притягивает паломников и в обычные дни. В крещенскую ночь по серпантину, идущему через Куртатинское ущелье, не проехать — вереница автомобилей и автобусов.Самая южная и самая высокогорная и обитель России — полторы тысячи метров над уровнем моря. После традиционного водосвятья — купания под звуки и блеск фейерверка. А затем крещенский чай, сваренный по старинному монастырскому рецепту.Освятить воду с пирса и затем купаться в море прямо с берега, а не со льда возможно разве что на юге. Температура воды в Казачьей бухте под Севастополем – около плюс десяти градусов.А вот на Чукотке озера и море у берегов промерзли до дна. В качестве иордани — купель с подогретой водой, ведь на улице минус 30.Очереди к купелям и прорубям — по всей стране. Праздник Крещения называют еще Богоявлением. И Патриаршия литургия в Елоховском Богоявленском соборе. Здесь же и чин Великого освящения крещенской воды.Одна из главных страниц Евангелия, когда Иоанн Предтеча окунул Иисуса в воды Иордана, на того сошел Дух Святой в виде голубя, а Бог-Отец с неба возвестил, что Христос — сын Божий."Мы призывали Святой Дух освятить это водное естество для того, чтобы оно было пронизано Божественной силой и Божественной благодатью", — сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Церковными правилами купание в проруби никак не определено. Но после даже само ощущение праздника совершенно другое.И если в европейской части оттепель располагала к купанию, на Урале даже в отапливаемых палатках едва успевали сбивать все новый и новый лед. Спасателям-профессионалам помогали студенты-добровольцы.Волонтеры, спасатели, медики и полицейские дежурили у каждой иордани до вечера, ведь в Крещение вся вода считается святой и чудотворной целые сутки.