Часть своего миллионного состояния легендарный кутюрье модного дома Chanel Карл Лагерфельд оставил своей любимой кошке Шупетт.

Часть своего миллионного состояния легендарный кутюрье модного дома Chanel Карл Лагерфельд оставил своей любимой кошке Шупетт.Кошка бирманской породы с голубыми глазами появилась в доме маэстро случайно, но осталась с ним до конца его дней. Choupette с французского переводится как "капусточка". Так во Франции нежно называют малышей. Она была главным источником вдохновения и музой мастера.Шупетт Лагерфельд, а именно под таким именем она фигурирует в соцсетях, имеет свою страничку в Twitter, Instagram, Facebook, а также именной банковский счет.Она снималась вместе с Карлом Лагерфельдом в рекламе Opel Corsa и косметики Shu Uemura, заработав 3 миллиона евро. Полученные с этих кампаний деньги, помимо наследства, Лагерфельд оставил в распоряжении кошки и тех, кто будет за ней присматривать.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Choupette Lagerfeld (@choupettesdiary) 12 Апр 2018 в 6:08 PDTСотни тысяч подписчиков выражают свои соболезнования Шупетт по случаю смерти ее любимого "папочки", как называли модельера в соцсетях кошки.Карл Лагерфельд ушел из жизни 19 февраля в возрасте 85 лет. У него был рак поджелудочной железы.