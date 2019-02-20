Телеведущей Екатерине Андреевой пришлось сидеть молча. Звезда стала похожа на привидение.

Телеведущей Екатерине Андреевой пришлось сидеть молча. Звезда стала похожа на привидение.Андреева опубликовала вличном Instagram короткую видеозапись. В кадре врач косметолог делает ей необычнуюомолаживающую маску.Лицо 52-летней звезды накрыликусками марли, а после густо смазали белой глиной. Екатерина призналась, что почувствоваласебя привидением.Отметим, что, когда медикнаносил маску, теледива живокомментировала процесс. Меж тем, когда чудодейственный состав высох, ротАндреевой оказался склеен."Рекомендую -эффект👍🏼.Да и моего любимого Каспера 👻👻👻 вспомнили-сначала ты-белоепривидение,потом-розовощекая,радостная мамзель. А муж мой,посмотрев роликсказал-эту процедуру точно придумал косметолог -мужчина. И рот заклеили иглазки залепили-чтоб молчала и не подглядывала😂😂😂.Ну хоть на полчасика 😜(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала знаменитость под роликом.Отметим, что поклонники сравнили побелевшую Андрееву сдревнеегипетской царицей. "А я-то думаю, почему вы не стареете🤗👍👏👏👏👏🌞🐣🌸🌸🌸", "НашаКлеопатра 😍", "Мумия!", "А ваш мужправ 🤣💯Ради такой красоты не грех и помолчать🤐и каспером👻побыть! Прекрасно выглядите, Катерина❗️✅❤️😍🤩", "Какая молодец! Себя необходимо баловать, иследить за здоровьм своим", – рассуждали интернет– обыватели.