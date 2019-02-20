Юрий Дудь перешел все границы допустимого, пригласив к себе
на интервью украинского пропагандиста Дмитрия Гордона. Гость наговорил много гадостей
про Россию и ее руководство, а блогер одобрительно кивал и не задал ни одного
острого вопроса.
Юрий Дудь перешел все границы допустимого, пригласив к себе
на интервью украинского пропагандиста Дмитрия Гордона. Гость наговорил много гадостей
про Россию и ее руководство, а блогер одобрительно кивал и не задал ни одного
острого вопроса.
Как написал у себя в Telegram-канале киевский тележурналист
Максим Равреба, его соотечественник Дмитрий Гордон использовал площадку у Дудя для
проукраинской и антироссийской пропаганды. "Интервью с Гордоном – это
мерзость. Гордон – враг и лживый негодяй. А Дудя я просто не смотрю – он
бестолков, уныл и поэтому мне не интересен", – написал журналист.
Когда Гордон с блеском в глазах говорил о России, которая
вторглась на Украину и развязала там войну, Дудь почему-то ни слова не сказал о
том, что в Киеве произошел государственный переворот, а воссоединение Крыма с
Россией и восстание в Донбассе слало последствием этого события.
"Дудь не мешал Гордону вести пропаганду. Дудь не
остановил Гордона, когда он вел в его присутствии пропаганду войны против России.
Дудь не остановил Гордона, когда он в его присутствии оскорблял Россию, ее
политиков, ее президента. Гордон хвалил свободу слова на Украине, а не
напомнил Гордону о Бузине, Коцабе, Муравицком, Вышинском", – заметил Ревреба.
С позицией украинского журналиста по Крыму не согласен и член
экспертной группы по развитию информационного общества при Госдуме Вадим
Манукян.
"В чем я никогда не соглашусь с Дмитрием Гордоном, так это с его
позицией по Крыму и тем, как он видит конфликт на Донбассе. Но все же общие
позиции стоило бы подчеркнуть. То, что украинцы, россияне и белорусы обречены
на дружбу – это факт. Нас искусственно насаждаемая ненависть не поломает. Он
всех украинских политиков ненавидит и я, извините, тоже", – сказал Манукян
в интервью .
Интервью с Дмитрием Гордоном появилось на канале в
YouTube вечером 19 февраля. Программа собрала
более двух с половиной миллионов просмотров. Пользователи обратили внимание на
то, как был одет Гордон: три элемента его одежды совпали с цветами российского
флага.