Юрий Дудь перешел все границы допустимого, пригласив к себе на интервью украинского пропагандиста Дмитрия Гордона. Гость наговорил много гадостей про Россию и ее руководство, а блогер одобрительно кивал и не задал ни одного острого вопроса.

Юрий Дудь перешел все границы допустимого, пригласив к себена интервью украинского пропагандиста Дмитрия Гордона. Гость наговорил много гадостейпро Россию и ее руководство, а блогер одобрительно кивал и не задал ни одногоострого вопроса.Как написал у себя в Telegram-канале киевский тележурналистМаксим Равреба, его соотечественник Дмитрий Гордон использовал площадку у Дудя дляпроукраинской и антироссийской пропаганды. "​Интервью с Гордоном – этомерзость. Гордон – враг и лживый негодяй. А Дудя я просто не смотрю – онбестолков, уныл и поэтому мне не интересен", – написал журналист.Когда Гордон с блеском в глазах говорил о России, котораявторглась на Украину и развязала там войну, Дудь почему-то ни слова не сказал отом, что в Киеве произошел государственный переворот, а воссоединение Крыма сРоссией и восстание в Донбассе слало последствием этого события."Дудь не мешал Гордону вести пропаганду. Дудь неостановил Гордона, когда он вел в его присутствии пропаганду войны против России.Дудь не остановил Гордона, когда он в его присутствии оскорблял Россию, ееполитиков, ее президента. Гордон хвалил свободу слова на Украине, а ненапомнил Гордону о Бузине, Коцабе, Муравицком, Вышинском", – заметил Ревреба.С позицией украинского журналиста по Крыму не согласен и членэкспертной группы по развитию информационного общества при Госдуме ВадимМанукян."В чем я никогда не соглашусь с Дмитрием Гордоном, так это с егопозицией по Крыму и тем, как он видит конфликт на Донбассе. Но все же общиепозиции стоило бы подчеркнуть. То, что украинцы, россияне и белорусы обреченына дружбу – это факт. Нас искусственно насаждаемая ненависть не поломает. Онвсех украинских политиков ненавидит и я, извините, тоже", – сказал Манукянв интервью .Интервью с Дмитрием Гордоном появилось на канале вYouTube вечером 19 февраля. Программа собралаболее двух с половиной миллионов просмотров. Пользователи обратили внимание нато, как был одет Гордон: три элемента его одежды совпали с цветами российскогофлага.