Максим Виторган уехал в Екатеринбург на гастроли. Популярный актер показал две фотографии, сделанные в этом городе, с разницей в год. По мнению фанатов, артист переменился, причем в лучшую сторону.

Максим Виторган уехал в Екатеринбург на гастроли. Популярный актер показал две фотографии, сделанные в этом городе, с разницей в год. По мнению фанатов, артист переменился, причем в лучшую сторону.В Екатеринбург прибыл вместе с "Квартетом И" и актером Алексеем Макаровым, сыном легендарной артистки Любови Полищук. Год назад тем же составом знаменитости представили публике спектакль "В Бореньке чего-то нет". На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим Виторган опубликовал коллаж из двух фото, сделанных с одними и теми же артистами в одном и том же месте, но с разницей в 12 месяцев."Екатеринбург год спустя #вборенькечеготонет . Ну, игривости во мне поубавилось;-))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – сделал вывод . А вот подписчики артиста высказали мнение, что он стал выглядеть лучше."Стали красивее👍", "Виторган съел молодильное яблоко???🤣", "Виторган похудел", "Отлично выглядите!", "А Максим Самый 🔥", "Макс похорошел однозначно!", "Год спустя – это нижнее фото ? Мне, кажется, у вас поубавились также кг", "Дааа, красавчики!!! Брутальные!! Максим, вы Капец какой хорошенький!!! ( в суровом смысле этого слова))))💕", "Моложе даже выглядите", – рассыпались в комплиментах поклонники.Некоторые подписчики предположили, что скандал, связанный с неверностью жены Ксении Собчак (ей приписывают роман с режиссером Константином Богомоловым), положительно сказался на актере. Дескать, он похудел, помолодел, а театральные постановки, в которых он занят, пользуются повышенным вниманием.