На днях состоялись похороны Народного артиста Сергея Захарова. Друзья и поклонники певца до сих пор не могут понять почему родственники наплевали на последнюю волю певца.

На днях состоялись похороны Народного артиста Сергея Захарова.Друзья и поклонники певца до сих пор не могут понять почему родственникинаплевали на последнюю волю певца.Известный журналист Мариана Саид Шах сообщила, что незадолгодо смерти Захаров просил похоронить его на Комаровском кладбище, которое располагаетсяв пригороде Санкт-Петербурга. Там, на ряду с местными жителями, вот уже много летвечный покой обретают известные ученые, деятели литературы и искусства. Именнотам, например, находится могила поэтессы Анны Ахматовой.По словам Саид Шах, известный режиссерЛев Рахлин, узнав о кончине Захарова, сделал все возможное, чтобы исполнить его волю. Воттолько старания его были напрасными."Он единственное чего просил – это чтобы его похоронили на Комаровском кладбище. И Лев Рахлинуже выбил и место… Он последнее, что просил, Сергей Захаров, чтобы он был похороненс Ильей Рахлиным, тем самым Ильей Рахлиным, который тоже потягивал ему рукупомощи как Илья Резник, как Ира Грибулина, который взял его на работу. Но не судьба", – заявила журналистка в студии "Пусть говорят" Первого канала.Саид Шах рассказала, что родственники решили проигнорировалипросьбу Народного артиста. Звезду эстрады похоронили на Зеленогорском кладбище.По словам обозревательницы, Захарова похоронили "как бомжа"."Быстро кремировали и быстро увезли в Зеленогорск. Можетбыть еще одумаются и на Комаровским кладбище будет место", – отметила Саид Шах.Журналисту вторит шоумен Александр Матвеев, который такжеприсутствовал на прощании с кумиром. По егомнению, родственники вели себя безобразно по отношению к поклонникам."В крематории, второй московский крематорий, я действительноэто видел. Очень быстро. Прощание проходило с 11 до 13 часов, и оно закончилосьна полчаса раньше. Поклонники, которые еще шли, они не успели. Нам сказали: "Выпожалуйста, выйдите. Проститься хотят родственники". Мы вышли. И все. Дверизакрылись, они простились, и никто не успел", – поведал шоумен.Поэт-песенник Илья Резник, который многие годы дружил с Захаровым,также в шоке от поведения близких умершей знаменитости. По его словам, ЛевРахлин потратил 12 часов, чтобы "выбить" место Захарову на Комаровскомкладбище. Режиссер ходил на поклон к губернатору и общался с представителями администрации.Однако, когда разрешение на захоронение было получено, родственники певца неожиданнопередумали.Напомним, эстрадный певец Сергей Захаров умер в Москвена 69-м году жизни. О кончине звезды стало известно 14 февраля. По словам Ильи Резника,артист умер от остановки сердца.