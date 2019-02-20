Шесть лет назад Наталья Коптягина из Челябинской области бросила пятерых малолетних детей и появлялась дома изредка и только для того, чтобы отобрать детское пособие. Теперь 19-летняя Кристина через Прямой эфир требует лишить мать родительских прав за то, что та бессовестно изменяла ее отцу.

19-летняя Кристина из Челябинской области через программу "Прямой эфир" требует лишить свою мать родительских прав за то, что та бессовестно изменяла ее отцу и шесть лет назад бросила пятерых малолетних детей.Все эти годы, говорит Кристина, ее мать Наталья Коптягина появлялась дома изредка и только для того, чтобы отобрать пособие на детей.После смерти отца Кристину назначили опекуном братьев, так как мать считалась без вести пропавшей. Семья выживала, как могла, детям помогала вся деревня.В бегах мать обзавелась новым мужем и теперь требует вернуть ей детей. Сейчас она утверждает, что все это время продолжала их любить и готова заботиться о малышах.Однако в селе считают, что Наталья сбежала, потому что боялась признаться: все ее дети – от разных отцов.Помирятся ли мать и дочь, простят ли дети свою биологическую маму? В программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" разбирались в том, от кого Наталья Коптягина родила своих детей, провели тест ДНК и узнали правду.