Для карт MasterСard

Банк УРАЛСИБ реализовал поддержкумобильного платежного сервиса SamsungPay для карт Mastercard, выпущенных Банком.Клиенты получили возможность оплачивать товары и услугиспомощью смартфонов серии Samsung Galaxy или устройств SamsungGear S3 везде, где принимаются банковские карты по бесконтактной технологии или магнитной полосе.Для проведения оплаты с помощью SamsungPay нужны считанные секунды. Например, на совместимом смартфонеSamsung, необходимо:• провести по экрану снизу вверх;• выбрать картуMastercard Банка УРАЛСИБ;• авторизоваться по отпечатку пальца или PIN-коду приложения;• после этого поднести устройство к платежному терминалу и получить чек (так же как при оплате по обычной банковской карте).Главная особенность сервиса заключается в том, что помимо технологии NFC (NearFieldCommunication), сервис поддерживает собственную технологию Samsung — MST (MagneticSecureTransmission). Благодаря этому сервис совместим не только с устройствами оплаты по бесконтакту (NFC), но и с платёжными терминалами, где принимаются банковские карты только с контактным чипом или с магнитной полосой.SamsungPay также доступен для оплаты покупок в интернет-магазинах.В SamsungPay реализована трёхуровневая защита, которая обеспечивает гораздо более высокий уровень безопасности платёжных операций по карте: токен вместо реального номера карты, обязательная авторизация по отпечатку пальца или PIN-коду приложения для каждой попытки оплаты и встроенная система безопасности Samsung KNOX, которая обеспечивает защиту данных независимо от операционной системы устройства.На данный момент SamsungPay поддерживается на совместимых устройствах SamsungGalaxy и Gear. Подробнее о сервисе на сайте.Для того, чтобы начать использовать сервис достаточно отсканировать карту с помощью камеры смартфона или вручную ввести ее данные, указать код, полученный в SMS-сообщении от Банка, и добавить подпись в приложение SamsungPay.Подать заявку на оформление дебетовых карт MastercardПАО «БАНК УРАЛСИБ» можно в Мобильном и Интернет-банке, а также в отделениях Банка