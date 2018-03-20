Папарацци застали актрису, прогуливающуюся с подругой по улицам Лос-Анджелеса, в неопрятном виде. Поклонники в пух и прах раскритиковали звезду Голливуда.

Папарацци застали актрису, прогуливающуюся с подругойпо улицам Лос-Анджелеса, в неопрятном виде. Поклонники в пух и прахраскритиковали звезду Голливуда.Репортеры сняли знаменитость выходящей из бакалейной лавки. Кирстен выбраладля променада длинное разноцветное платье под горло, подчеркивающее ее большойживот, коричневую "старушечью" кофту и бесформенные черные полусапожки. Волосы звезда"Меланхолии" забрала в небрежный пучок.Новыефотографии моментально появились в Сети. Поклонники Данст были шокированы еевидом, передает Они раскритиковали не только ее одежду, но и внешность в целом. "Что заставляетее так плохо выглядеть? Возможно, тяжелая беременность и очень плохоесамочувствие", "Считаю, что для знаменитого человека, за которым вечно следят,она очень стремно одета. Понимаю, что беременна, но волосы всегда можнорасчесать", "Можно любить комфортную одежду, но это не значит, что нужновыглядеть как пугало и не мыть голову. Это банальная лень и неуважение к себе",– написали одни.Напомним, информацияо том, что 35-летняя Кирстен Данст и ее 29-летний жених Джесси Племонс впервыестанут родителями, появилась в декабре 2017 года. Звезда сначала старалась непривлекать к себе внимание, не афишируя свое "интересное положение", но потом пересталаскрывать беременность и приняла участиев съемке модного бренда Rodart.Кирстен иДжесси познакомились в 2016 году на съемочной площадке сериала "Фарго". Летом2017 года они объявили о помолвке. Но пока пара не зарегистрировала своиотношения. Возможно, влюбленные сделают это после рождения малыша.