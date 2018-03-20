Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против аэропорта Домодедово из-за невыполнения предупреждения о расширении перечня таксопарков, допущенных к работе на первой линии.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против аэропорта "Домодедово" из-за невыполнения предупреждения о расширении перечня таксопарков, допущенных к работе на "первой линии".Об этом "Интерфаксу" рассказали в пресс-службе регулятора, подчеркнув, что речь идет о нарушении конкуренции со стороны ООО "Домодедово пэссенджер терминал".В отношении других воздушных гаваней Москвы решения по возбуждению дел пока не приняты.15 марта глава ФАС Игорь Артемьев проинформировал общественность о том, что его ведомство возбудит дела против трех аэропортов московского авиационного узла.В конце декабря прошлого года Артемьев рассказал журналистам, что Федеральная антимонопольная служба будет добиваться расширения списка таксомоторных парков, допущенных к "первой линии" аэропортов московского авиаузла. По его словам, спецслужбы дали добро на совместную работу.