20.03.2018

2018-03-20 16:00:28

Офшорное «божествование» православной сталинистки Ольги Васильевой

Минобразования отменило заседание Совета, на котором планировалось протащить проект федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). Чтобы не дать оппонентам подготовиться надлежащим образом, подчинённые Ольги Васильевой разослали 899 листов сырого текста за два дня до заседания. Во избежание осмысленной и открытой дискуссии, из числа членов Совета был тихо вычеркнут академик Александр Асмолов – профессионал международного уровня и открытый оппонент Ольги Васильевой



Однако причина отмены не столько в открытом лоббировании Министерством и РАО интересов PROSVESHCHENIYE HOLDINGS LIMITED, сколько в профнепригодности разработчиков проекта ФГОС или их потворстве интересам коммерсантов от образования. Эксперты отмечают ряд грубых системных ошибок:



1. Проект предполагает сворачивание, а не развертывание освоения навыков 21-го века в школах. При этом, продолжается курс на перегрузку детей знаниями, которые они не в состоянии освоить и никогда не будут использовать.



2. Проект враждебен цифровой экономике. Если программа Цифровая школа будет проектироваться с его учетом, то она станет не шагом вперед в цифровизации школы, а шагом назад. Направления и шаги по цифровизации образования из ФГОС 2009-2010 гг. фактически дезавуированы в проекте.



3. Проект жестко привязывает прохождение материала к классам и часам, предполагает отказ от единственно результативного в условиях цифровой экономики курса на персонализацию и индивидуализацию образования.



4. Проект крайне затруднит процесс изменений в государственной итоговой аттестации (ЕГЭ), в том числе – введение цифровых инструментов работы выпускников (Цифровая экономика). Эти изменения должны проектироваться, как непрерывный процесс с ориентиром на 5 лет вперед и с шагами каждый год. В случае принятия проекта каждое изменение будет объявлено противоречащим стандарту.



5. Рынок учебников за счет жесткости Проекта будет монополизирован, при том, что продвигаемая монополия чревата риском деградации качества учебных материалов и прекращения развития образования.



Сегодня портал Гильдия словесников опубликовал открытое письмо учителей литературы, методистов и преподавателей вузов. В нем говорится, что новые образовательные стандарты, которые могут быть приняты в Минобрнауки, перечеркивают логику развития всей системы школьного образования за последние десятилетия. В методическом разборе проекта нового образовательного стандарта эксперты пишут: Предлагаемый курс литературы не имеет внутренней логики и представляет собой механическое нагромождение никак не связанных между собой произведений авторов разных эпох. В нём не вычерчена образовательная траектория, не определены ни литературоведческий, ни воспитательный сюжеты. Анахронизмом является не только список предлагаемых для обязательного изучения произведений, но и сами формулировки программы, несущие следы советской идеологической риторики полувековой давности – с одной стороны, и тщетные попытки вкраплений обрывков более свежих подходов, с другой. Предложенная в Стандарте программа безнадёжно устарела, в ней нет и намёка на современные научные методологические парадигмы. Очевидно усвоение содержания изучаемых произведений, видится составителями программы Стандарта как усвоение и воспроизведение весьма ограниченного количества однообразных общих мест, идеологических клише и готовых речевых формул.



Разработкой ФГОС, в частности, занимался Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ). Курировала разработку заведующая редакцией русского языка и литературы АО Издательство Просвещение Людмила Клевцова. Спрашиваете как офшорное Просвещение стало монополистом? Ответ легко найдётся в черной кассе Просвещения и конвертах с наличными, которые сотрудники Клевцовой раздавали экспертам ФИПИ по согласованию с ученым секретарем ФИПИ Еленой Зининой и заместителем президента РАО Виктором Басюком. Отметим также, что 90% экспертов, задействованных в создании учебников, написании











примерных программ и разработке измерительных материалов – одни и те же люди из ФИПИ, РАО и ряда других институтов. Теперь это люди на бюджете офшорного Просвещения, которые будут писать массово продаваемые учебники, заточенные под бессмысленное натаскивание детей на ЕГЭ.



Деятельность Васильевой весьма рентабельна и лишь со стороны похожа на торжество маразма. Ещё в 2015 году личный друг Васильевой и президент Просвещения Владимир Узун сообщил, что готовится к выходу на IPO в 2018-2019 годах, а его бизнес оценивается в 35 миллиардов рублей. В конце 2017 года Узун заявил об оценке бизнеса уже в 72 миллиарда рублей. Целью АО Издательство Просвещение является захват рынка бумажных и электронных учебников, а также шлейфа в виде учебных тетрадей и пр. сопроводительных материалов, которые стараниями Ольги Васильевой мы вскоре будем обязаны покупать только у кипрского монополиста PROSVESHCHENIYE HOLDINGS LIMITED.















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