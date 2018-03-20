В Интернете стремительно набирает популярность видео, на
котором голые путаны бродят по промзоне и умоляют прохожих помочь.
Добросердечные очевидцы выручили ночных бабочек попутно сняв спасательную
операцию на камеру мобильного.
В Интернете стремительно набирает популярность видео, на
котором голые путаны бродят по промзоне и умоляют прохожих помочь.
Добросердечные очевидцы выручили ночных бабочек попутно сняв "спасательную
операцию" на камеру мобильного.
В одном из районов города Люберцы в Подмосковье двух темнокожих
проституток выгнали на мороз. Замерзающих женщин заметили местные жители. Девушки
были полураздеты: на одной были только трусы, другой повезло больше – она успела надеть брюки и тапочки. "Пожалуйста, помогите. Мне холодно! Наши телефоны и одежда
там", – на ломанном русском умоляют представительницы древнейшей профессии
указывая на закрытую бытовку. Сердобольные очевидцы помогли дамам вернуть вещи.
Подробности произошедшего устанавливаются.