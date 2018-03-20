В Интернете стремительно набирает популярность видео, на котором голые путаны бродят по промзоне и умоляют прохожих помочь. Добросердечные очевидцы выручили ночных бабочек попутно сняв спасательную операцию на камеру мобильного.

В Интернете стремительно набирает популярность видео, накотором голые путаны бродят по промзоне и умоляют прохожих помочь.Добросердечные очевидцы выручили ночных бабочек попутно сняв "спасательнуюоперацию" на камеру мобильного.В одном из районов города Люберцы в Подмосковье двух темнокожихпроституток выгнали на мороз. Замерзающих женщин заметили местные жители. Девушкибыли полураздеты: на одной были только трусы, другой повезло больше – она успела надеть брюки и тапочки. "Пожалуйста, помогите. Мне холодно! Наши телефоны и одеждатам", – на ломанном русском умоляют представительницы древнейшей профессииуказывая на закрытую бытовку. Сердобольные очевидцы помогли дамам вернуть вещи.Подробности произошедшего устанавливаются.