Андрей Макаревич прокомментировал скандальное высказывание о злобных дебилах. По словам музыканта, он ничего такого в адрес россиян не говорил.

Андрей Макаревич прокомментировал скандальное высказывание о "злобных дебилах". По словам музыканта, он ничего такого в адрес россиян не говорил."Я, оказывается, „назвал россиян злобными дебилами“! Меня осуждают! Отец русской демократии Милонов, титаны рока Скляр и Лоза! И прочие оскорбленные представители русского народа. А только зря они это – не говорил я такого", – заявил Макаревич .Музыкант отказался "по горячим следам" комментировать скандальную публикацию, так как находился в дороге и даже не понимал, о чем его спрашивают, передает . "Поскольку мы с "Машиной" находились в пути из Чикаго в Торонто, я на этом месте их вежливо останавливал и объяснял, что по причине удаленности к комментариям не готов. На десятом звонке призадумался – что случилось-то? Уж не умер кто?" – рассказал певец.Макаревич утверждает, что его совершенно не правильно поняли. "Написал я в каком-то комментарии дословно следующее (речь шла о телевидении): „Мне кажется, госпропаганда изобрела какой-то двадцать пятый кадр, превращающий людей в злобных дебилов“. Есть разница, нет? Хотя судя по поднявшейся волне говна – работает этот двадцать пятый кадр, работает", – заключил лидер "Машины времени".Ранее на скандальное высказывание музыканта отреагировала Мария Захарова. Официальный представитель Министерства иностранных дел заявила, что певец не имеет права оскорблять граждан России.Напомним, настоящий скандал разгорелся после того, как уехавший в США лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич назвал россиян злобными дебилами, противопоставив им "спокойных, веселых и добрых" американцев. "Это не они стали лучше – они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное", – заявил артист.