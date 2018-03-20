В ходе беседы злоумышленник похитил дорогостоящий телефон из кармана куртки заявителя, после чего сел в подъехавшую машину и скрылся...
Оперуполномоченные ОУР ОМВД России по Пресненскому району задержали 51-летнего приезжего по подозрению в уличном грабеже.
В дежурную часть территориального ОМВД поступило заявление от 29-летнего москвича. По его словам, ранним утром, когда он возвращался домой, на улице к нему подошел неизвестный мужчина. В ходе беседы последний похитил его дорогостоящий телефон из кармана куртки и сел в подъехавшую машину. Потерпевший попытался догнать злоумышленника, но не смог. Материальный ущерб составил 85 тысяч рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Похищенное изъято.
По данному факту следствием ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакампреступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сотрудники полиции проводят ряд мероприятий, направленных на розыск и задержание возможных соучастников противоправного деяния.
Пресс-служба УВД по ЦАО
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