В ходе беседы злоумышленник похитил дорогостоящий телефон из кармана куртки заявителя, после чего сел в подъехавшую машину и скрылся...

Оперуполномоченные ОУР ОМВД России по Пресненскому району задержали 51-летнего приезжего по подозрению в уличном грабеже.В дежурную часть территориального ОМВД поступило заявление от 29-летнего москвича. По его словам, ранним утром, когда он возвращался домой, на улице к нему подошел неизвестный мужчина. В ходе беседы последний похитил его дорогостоящий телефон из кармана куртки и сел в подъехавшую машину. Потерпевший попытался догнать злоумышленника, но не смог. Материальный ущерб составил 85 тысяч рублей.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Похищенное изъято.По данному факту следствием ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакампреступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники полиции проводят ряд мероприятий, направленных на розыск и задержание возможных соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61