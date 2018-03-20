14 апреля в Кремле состоится Кубок мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов и теперь любителей. Что ждет гостей вечера, каковы перспективы наших спортсменов и почему сегодня танец важен как никогда. Обо всем этом рассказал Станислав Попов – легендарный танцор и танцмейстер и президент Российского танцевального союза, почетный вице-президент Всемирного совета по танцу (WDC), заслуженный деятель искусств России.

14 апреля в Кремле состоится Кубокмира по латиноамериканским танцам среди профессионалов и теперь любителей. Чтождет гостей вечера, каковы перспективы наших спортсменов и почему сегодня танецважен как никогда. Обо всем этом рассказал Станислав Попов – легендарныйтанцор и танцмейстер и президент Российского танцевального союза, почетныйвице-президент Всемирного совета по танцу (WDC), заслуженный деятель искусствРоссии.Российский танцевальный союзпроводит свои мероприятия уже два десятка лет. И каждый год мы стараемсяудивить публику чем-то интересным и дать новые возможности для танцоров –профессионалов и любителей. В этом году мы сознательно сместили акцентполностью на латиноамериканскую программу. Если раньше в рамках наших кубков полатине можно было увидеть и соревнования по европейским бальным танцам, то вэтом году в Кремле будет звучать только самба, румба, пасодобль и другиелатиноамериканские мотивы.Почему мы приняли такое решение?Нам показалось, что так программа будет более акцентированной, насыщенной иинтересной как для зрителей, так и для танцоров. Пары, которые выйдут 14 апреляна лучший паркет страны – это самые именитые и важные танцоры мира, многократноподтвердившие свой рейтинг в ведущих турнирах планеты. Разумеется, для каждоготанцора, профессионала или любителя, очень полезно танцевать бок о бок смэтрами танца. Это развивает, вдохновляет, дает импульс к росту над собой.В рамках соревнований полатиноамериканским танцам среди профессионалов мы ждем очень красивую иэмоциональную борьбу. В Москву приедет то, что я называют "итальянскимдесантом" – очень сильные и талантливые пары из Италии, среди которых Мануэль Фригетто и Дарья Середа, МассимоАрколин и Лаура Змажковичева. Еще один интересный дуэт – это китайские танцорыXu Yilong & Shi Linyue, которые, надеюсь, позволят нам воочию убедиться втом, что Китай сегодня – это страна Танца.Будут из Америки,Франции. Конечно, все перспективы занять призовые места есть и у нашихтанцоров. Я рассчитываю увидеть великолепное выступление Кирилла Белорукова иПолины Телешовой, Никиты Бровко и Ольги Урумовой. Также на паркет выйдетмолодой, но весьма перспективный дуэт Кирилла Воронина и Татьяны Косенко.Словом, нам будет на что и на кого посмотреть!Для любительских пар этот чемпионаттакже очень важен! Ведь когда я произношу слово "любители" я вовсе не имею ввиду новичков от танца. На самом деле, многие из пар, выступающих в этойкатегории, уже заявили о себе на мировой арене и совсем скоро будут готовывступить в ряды профессионалов. Так что эти соревнования ничуть не уступают посвоему накалу, техничности, мастерству.Еще один яркий акцент, который всехнас ожидает – это, конечно, выступления в программе Exhibition. Это очень интересный, живой иэмоциональный жанр на стыке балета, джаз-балета, спортивных бальных танцев,контемпорари и других танцевальных стилей. Каждый номер имеет свою драматургию,сюжет, настроение. Партнерши могут выходить на паркет, как в туфлях на каблуке,так и босиком, если того требует характер номера. В этом танце есть элементыакробатики. И, наравне с ними, элементы театрального искусства. Это оченькрасивое и необычное зрелище, и я счастлив заявить, что сегодня свежесозданныйпост руководителя категорией Exhibition в РТС возглавляет легенда этого жанра –Виктор да Силва.В рамках Кубка мира 2018 мы увидимсоревнование шести лучших мировых пар в стиле Exhibition и, уверен, это будетнезабываемое зрелище. Все номера исполняются ровно четыре минуты и за это времятанцоры покажут нам все, на что они способны, проживут целую историю.Также нас, как всегда, ждутзахватывающие показательные выступления от лучших пар, исполняющих аргентинскоетанго, великолепная живая музыка в исполнении оркестра "Семь ветров". Для всех гостей будет петь наша дорогаягостья Марина Палома, чье чувственное фаду точно разбудит в душе весну.Я очень надеюсь, что Кубок 14апреля в Кремле вновь даст всем понять, насколько важен танец для гармоничнойжизни, развития и даже счастья. Я уверен, что люди, которые танцуют, наблюдаюттанец и интересуются им, идут по жизни гораздо легче и радостнее, чем всеостальные. И если вы тоже хотите двигаться вперед в ритме зажигательного танца,обязательно постарайтесь попасть на этот турнир. Вот увидите, даже слегкаприкоснувшись к миру танца, ты уже не можешь стать прежним!Кубок мира по латиноамериканскимтанцам – 14 апреля, Государственный Кремлевский Дворец, начало в 18.00