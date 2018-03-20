14 апреля в Кремле состоится Кубок
мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов и теперь любителей. Что
ждет гостей вечера, каковы перспективы наших спортсменов и почему сегодня танец
важен как никогда. Обо всем этом рассказал Станислав Попов – легендарный
танцор и танцмейстер и президент Российского танцевального союза, почетный
вице-президент Всемирного совета по танцу (WDC), заслуженный деятель искусств
России.
14 апреля в Кремле состоится Кубок
мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов и теперь любителей. Что
ждет гостей вечера, каковы перспективы наших спортсменов и почему сегодня танец
важен как никогда. Обо всем этом рассказал Станислав Попов – легендарный
танцор и танцмейстер и президент Российского танцевального союза, почетный
вице-президент Всемирного совета по танцу (WDC), заслуженный деятель искусств
России.
Российский танцевальный союз
проводит свои мероприятия уже два десятка лет. И каждый год мы стараемся
удивить публику чем-то интересным и дать новые возможности для танцоров –
профессионалов и любителей. В этом году мы сознательно сместили акцент
полностью на латиноамериканскую программу. Если раньше в рамках наших кубков по
латине можно было увидеть и соревнования по европейским бальным танцам, то в
этом году в Кремле будет звучать только самба, румба, пасодобль и другие
латиноамериканские мотивы.
Почему мы приняли такое решение?
Нам показалось, что так программа будет более акцентированной, насыщенной и
интересной как для зрителей, так и для танцоров. Пары, которые выйдут 14 апреля
на лучший паркет страны – это самые именитые и важные танцоры мира, многократно
подтвердившие свой рейтинг в ведущих турнирах планеты. Разумеется, для каждого
танцора, профессионала или любителя, очень полезно танцевать бок о бок с
мэтрами танца. Это развивает, вдохновляет, дает импульс к росту над собой.
В рамках соревнований по
латиноамериканским танцам среди профессионалов мы ждем очень красивую и
эмоциональную борьбу. В Москву приедет то, что я называют "итальянским
десантом" – очень сильные и талантливые пары из Италии, среди которых Мануэль Фригетто и Дарья Середа, Массимо
Арколин и Лаура Змажковичева. Еще один интересный дуэт – это китайские танцоры
Xu Yilong & Shi Linyue, которые, надеюсь, позволят нам воочию убедиться в
том, что Китай сегодня – это страна Танца.
Будут из Америки,
Франции. Конечно, все перспективы занять призовые места есть и у наших
танцоров. Я рассчитываю увидеть великолепное выступление Кирилла Белорукова и
Полины Телешовой, Никиты Бровко и Ольги Урумовой. Также на паркет выйдет
молодой, но весьма перспективный дуэт Кирилла Воронина и Татьяны Косенко.
Словом, нам будет на что и на кого посмотреть!
Для любительских пар этот чемпионат
также очень важен! Ведь когда я произношу слово "любители" я вовсе не имею в
виду новичков от танца. На самом деле, многие из пар, выступающих в этой
категории, уже заявили о себе на мировой арене и совсем скоро будут готовы
вступить в ряды профессионалов. Так что эти соревнования ничуть не уступают по
своему накалу, техничности, мастерству.
Еще один яркий акцент, который всех
нас ожидает – это, конечно, выступления в программе Exhibition. Это очень интересный, живой и
эмоциональный жанр на стыке балета, джаз-балета, спортивных бальных танцев,
контемпорари и других танцевальных стилей. Каждый номер имеет свою драматургию,
сюжет, настроение. Партнерши могут выходить на паркет, как в туфлях на каблуке,
так и босиком, если того требует характер номера. В этом танце есть элементы
акробатики. И, наравне с ними, элементы театрального искусства. Это очень
красивое и необычное зрелище, и я счастлив заявить, что сегодня свежесозданный
пост руководителя категорией Exhibition в РТС возглавляет легенда этого жанра –
Виктор да Силва.
В рамках Кубка мира 2018 мы увидим
соревнование шести лучших мировых пар в стиле Exhibition и, уверен, это будет
незабываемое зрелище. Все номера исполняются ровно четыре минуты и за это время
танцоры покажут нам все, на что они способны, проживут целую историю.
Также нас, как всегда, ждут
захватывающие показательные выступления от лучших пар, исполняющих аргентинское
танго, великолепная живая музыка в исполнении оркестра "Семь ветров". Для всех гостей будет петь наша дорогая
гостья Марина Палома, чье чувственное фаду точно разбудит в душе весну.
Я очень надеюсь, что Кубок 14
апреля в Кремле вновь даст всем понять, насколько важен танец для гармоничной
жизни, развития и даже счастья. Я уверен, что люди, которые танцуют, наблюдают
танец и интересуются им, идут по жизни гораздо легче и радостнее, чем все
остальные. И если вы тоже хотите двигаться вперед в ритме зажигательного танца,
обязательно постарайтесь попасть на этот турнир. Вот увидите, даже слегка
прикоснувшись к миру танца, ты уже не можешь стать прежним!
Кубок мира по латиноамериканским
танцам – 14 апреля, Государственный Кремлевский Дворец, начало в 18.00