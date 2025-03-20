Вместо ремонта планируется строительство нового модульного ФАПа, который начнется в 2025 году.

Жители поселка Красный Богатырь Судогодского района обратились к губернатору Владимирской области Александру Авдееву с просьбой о капитальном ремонте фельдшерско-акушерского пункта. Однако глава региона сообщил, что просьба не будет удовлетворена.Вместо ремонта планируется строительство нового модульного ФАПа, который начнется в 2025 году.Губернатор поручил главе администрации Судогодского района Андрею Колгашкину найти подходящий участок для установки нового объекта с минимальной подготовкой и удобным доступом к необходимым коммуникациям. Также поднимется вопрос о благоустройстве территории вокруг нового ФАПа.