«Это наш второй дом» – именно так выпускники детского клуба «Юный владимирец» вспоминают о своем детстве в стенах учреждения. Искренняя любовь и нежность витала в зрительном зале —

«Это наш второй дом» – именно так выпускники детского клуба «Юный владимирец» вспоминают о своем детстве в стенах учреждения. Искренняя любовь и нежность витала в зрительном зале — детскому клубу исполнилось 25 лет. Учащиеся образовательно-развлекательного центра показали свои лучшие номера — театральные и танцевальные постановки. Под крышей ДДюТ собрался полный зрительный зал, аплодисменты не стихали