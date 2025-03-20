Встречное авто улетело в котлован с водой и перевернулось на крышу.

17 марта в районе деревни Бабино произошло экстренное спасение человека, в котором приняли участие инженеры Сергей Кривов и Михаил Гарин. Они стали свидетелями аварии, когда встречное авто улетело в котлован с водой и перевернулось на крышу.Не раздумывая, мужчины бросились на помощь. Сергей пытался открыть покореженные двери автомобиля, в то время как Михаил остановил проезжающую фуру для помощи. С помощью троса и совместными усилиями им удалось вернуть автомобиль в вертикальное положение.Водитель был без сознания и рисковал захлебнуться, поэтому мужчины вызвали МЧС и скорую помощь.