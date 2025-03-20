Житель Владимира обратился в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования, чтобы ему назначили пособие на троих детей. Однако выплаты одобрили только на двоих – все из-за ошибки

Житель Владимира обратился в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования, чтобы ему назначили пособие на троих детей. Однако выплаты одобрили только на двоих – все из-за ошибки на «Госуслугах». Об этом случае сообщили в прокуратуре области. Отделение Фонда объяснило отказ в назначении пособия на третьего ребенка ошибкой, которую заявитель допустил при подаче заявления через «Госуслуги».