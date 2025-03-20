Почти 13 километров межмуниципальных дорог ушли под «присмотр» области.

Разбитые дороги в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области перешли в собственность региона. Речь идет о магистралях п. Гусевский - п.Панфилово - п.Новый. Об этом рассказал депутат Госдумы Игорь Игошин. В этой стороне проживают около 3 тысяч человек. Дороги социальноважные: по ним возят школьников на учебу.— В местном бюджете таких денег нет, чтобы содержать их в нормативном состоянии. Много лет жители этих населенных пунктов, буквально, преодолевали жуткие препятствия на дорогах, — уточнил Игошин.Теперь же почти 13 километров межмуниципальных дорог ушли под «присмотр» области. У региона больше возможностей для содержания магистралей.— Однозначно, качество дорожного покрытия в этом направлении улучшится, — подметил Игошин.