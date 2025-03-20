В течение трех лет Маргарита исследовала состояние реки Клязьмы.

Ученица 10-й школы Коврова Владимирской области Маргарита Маркова стала победителем премии «Лидеры юннатов». Об этом сообщает пресс-служба региона.В течение трех лет Маргарита исследовала состояние реки Клязьмы, преодолев 36 километров на моторной лодке и собрав пробы воды в 26 точках. С применением современных методов и традиционных методик она установила концентрацию ионов, виды загрязнения и сапробность реки.В результате её исследования было сделано заключение о том, что экологическое состояние Клязьмы в данном районе – удовлетворительное.