В деревне Бородино Суздальского района из-за замыкания электропроводки полностью сгорел дом. Пожар произошел сегодня, 20 марта, в 12:26 по адресу: ул. Бородинская, д. 27. Как сообщили в МЧС области,

В деревне Бородино Суздальского района из-за замыкания электропроводки полностью сгорел дом. Пожар произошел сегодня, 20 марта, в 12:26 по адресу: ул. Бородинская, д. 27. Как сообщили в МЧС области, о возгорании в тревожное ведомство сообщили соседи. Хозяева дома постоянно живут в Александрове, а в деревню приезжают по выходным. Поэтому на даче их не было. На