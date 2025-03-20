Дома его ждали жена, трое детей и внук.

В зоне СВО погиб житель Камешкова Александр Тронин. Об этом сообщила районная администрация 18 марта.Александр родился в Камешково и получил образование в Соликамске. В 1989 году семья Трониных вернулась на малую родину, где Александр работал оператором узловязальных машин. Он решил подписать контракт и уйти на фронт. Дома его ждали жена, трое детей и внук.Во время боевых действий его жизнь Трагично прервалась. Прощание с бойцом состоялось в поселке имени Максима Горького с воинскими почестями.