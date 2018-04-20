Вчера, 18 апреля 2018 года в ресторане Синематограф состоялось торжественное вручение третьей по счету премии Insta Cinema Awards – 2018 за самые выдающиеся достижения звезд российского кинематографа в Instagram.

Вчера, 18 апреля 2018 года в ресторане "Синематограф" состоялось торжественное вручение третьей по счету премии Insta Cinema Awards – 2018 за самые выдающиеся достижения звезд российского кинематографа в Instagram.Помещение генерального партнера премии – ресторана"Синематограф", стилизованного в лучших традициях первых американскихCinema, буквально сияло от звездности в этот вечер, ведь среди гостей можнобыло увидеть: Дмитрия Хрусталева, Агнию Кузнецову, Романа Курцына, КириллаКовбаса, Даниила Вахрушева, Ларису Баранову, Екатерину Архарову, Анну Слю,Романа Полянского, Виталия Мишуру, Саида Дашук-Нигматуллина, Весту Буркот,Яниса Политова, Полю Полякову, Марию Берсеньеву, Карину Мишулину, НастюГодунову, Максимилиана Лапина, Марию Солодар, Марию Кольцову, МирославуШведову, Ольгу Аристову, Полину Быстрицкую, Сару Окс, репера NJohn и другихименитых звезд Instagram.Всех пришедших ожидала увлекательная программа, насыщеннаяконкурсами, лотереями и выступлениями популярных артистов, среди которых:группы The Jigits и The Davincies, певец Рома Ричи и звезда шоу-бизнеса АннаКалашникова. Почетная роль ведущего вечера досталась Виталию Мишуре, которыйсправился с ней легко и безукоризненно.Разумеется, гвоздем программы стало награждение номинантовпремии Insta Cinema Awards 2018. Счастливыми обладателями заветных статуэтокстали:Дмитрий Хрусталев в номинации "Insta КиноЮморгода",Кирилл Ковбас в номинации "Insta Кинопрорыв", зароль в фильме "Кухня. Последняя битва",Анна Шепелева в номинации "Лучшая женская роль всериале", за роль в сериале "Реальные пацаны",Роман Курцын в номинации "Insta Лучшая мужскаяроль", за роль в фильме "Я худею"Даниил Вахрушев в номинации "Лучшая мужская роль всериале", за роль в сериале "Супер Бобровы"Екатерина Архарова в номинации "Insta итальянскаяактриса" за многочисленные роли в иностранных фильмах.Сюрпризом для гостей стали конкурсы от партнеровмероприятия. Первый прошел под названием "Больше лайков – больше пользы!" отитальянской компании дизайнерской бытовой техники SMEG, главным призом которогостал культовый чайник SMEG. На протяжении всего вечера, желающие без усталисобирали лайки под своими конкурсными фото и успешнее всех оказался пост,набравший более 3000 лайков. А второй конкурс прошел в виде лотереи средипришедших, призом в которой стал подарочный сертификат на услуги студии"Ресницамания.рф".Однако, без подарка и угощения в этот вечер не ушел никто.Официальными партнерами премии выступили такие именитые бренды как "ChateauTamagne, SMEG, "Ресница Мания.рф", "Свисс Фарм Женева"представляющая бренд селективной косметики ОМЕГА ДЕРМ, бренд по уходу заволосами Tahe, Vilenta, Vivienne Sabo, СПА-салоны "Вай Тай", клиникакрасоты Клиника эстетической медицины и косметологии Premium Aesthetics,LATTESSO – единственный кофе без добавок, INCITY, уникальные шоколадные подаркиот "Конфаэль", ГК "ЛЮКСОР".И, конечно же, фото и видео мероприятия можно также найти всоциальной сети Instagram по официальному хештегу премии #instacinemaawards2018